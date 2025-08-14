Így írnak ők – augusztus 14., délután

Magyar Péter

Alaposan felsült Fehérváron Magyar Péter – legközelebb amiatt fog balhézni, ha kiég a kórházban egy villanykörte?

Magyar Péter a fehérvári kórháznál akart műbalhét rendezni, de kénytelen volt megállapítani, hogy a baktériummentesítés és a helyzet kezelése megfelelően zajlik.