Csizmadia LászlóVitézy DávidKötter Tamás

Vitézy Karácsony torkának esett

Vitézy Dávid
2025. 08. 13. 18:05
Vitézy Dávid Facebook: „A Flórián téri felüljáró felújítása a vártnál hosszabb ideig tart és drágább lesz, emiatt a szerződést várhatóan módosítani kell, közölte a sajtóval ma a BKK. A hatályos szabályok szerint a BKK kiemelt közbeszerzéseinek ügyeiben a Fővárosi Közgyűlés bír döntési hatáskörrel. Ennek ellenére még a közlekedési szakbizottság tagjai is a sajtóból hallanak erről először. Itt tehát megint bűzlik valami. Ha nem volt megfelelő a felújítás előkészítése, az egy újabb csontváz a BKK Walter Katalin utáni szekrényében, ami a korábbi vezérigazgató távozása után borul ki - a súlyosan törvényellenes, százmillió bírságot kapott busztender és az Állami Számvevőszék szerint is szabálytalan tízmilliós prémiumok, és más szabálytalanságok mellett. Nem tudom, mi megy a háttérben, de a közgyűlési döntéshozók felé a transzparencia hiánya önmagában is gyanút keltő. Ez a sokadik eset, ahol Karácsony Gergely és a BKK a Közgyűlés háta mögött próbál intézni kiemelt jelentőségű gazdasági ügyeket.”

