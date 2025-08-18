Rendkívüli

Megérkezett Budapestre Kapu Tibor

Így írnak Ökgondolatokgyűjtemény2025. 08. 18. 9:53

Így írnak ők – Augusztus 18., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Skrabski Fruzsina, Nyerges Csenge, Juszt László, Kovács Gergely és Bogár László gondolataiból tallózunk.

Összes idézet

Skrabski Fruzsina

Egy igazán jó kérdés

Nyerges Csenge

Nyerges vs. Mérő

Juszt László

Nagyon fáj...

Kovács Gergely

Őszintén a Tiszáról

Bogár László

„Fuck the EU”

idezojelekÍgy írnak Ök

Így írnak ők – Augusztus 18., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ök

Így írnak ők – Augusztus 17., délután

idezojelekÍgy írnak Ök

Így írnak ők – Augusztus 17., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ök

Így írnak ők – Augusztus 16., délután

Véleményváró

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekNémetország

Harmincöt éve volt a rendszerváltás

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekvalóság

Magyar Péter és a lojalitás próbája

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekKaja Kallas

Három friss szög az EU koporsójában

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekpropaganda

Szeressétek a gyerekeket!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Faggyas Sándor
idezojelekvilágjáték

A humanoid gép és a gépies ember szép új világa

Faggyas Sándor avatarja

Az „okos” gépek életünk mind több területén válnak uralkodóvá, s végül fölöslegessé tehetik az emberi spontaneitást, kreativitást, gondolkodást.

