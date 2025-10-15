Rendkívüli

Orbán Viktornak is volt szerepe a béke megteremtésében + videó

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Nagyon fáj...

Nagyon fáj...

Rónay Tamás
2025. 10. 15. 7:38
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rónay Tamás Népszava : „Elviekben azt gondolhatnánk, hogy az áprilisi magyar választásig a kormányzati médiumok rogyásig ismételgetik majd Donald Trump szavait, aki az egyiptomi Sarm-el-Sejkben agyba-főbe dicsérte miniszterelnökünket. Hogy mégsem feltétlenül láthatjuk viszont sokszor a felvételt, leginkább arra vezethető vissza, hogy képileg valahogy nem keltett túlzottan jó benyomást Orbán Viktor. A kormányfő ugyanis, aki hős amazonokat idéző bátorsággal lép fel Brüsszel ellen, most Trump bókjait vöröslő arccal, látható elfogódottsággal fogadta és hirtelenjében szende udvarhölggyé változott.”


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekKáli-medence

Festő a világ közepén

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Somogyi Győző látó, látomásos festő, a legnagyobbak egyike.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.