Nagyon fáj...

Rónay Tamás Népszava : „Elviekben azt gondolhatnánk, hogy az áprilisi magyar választásig a kormányzati médiumok rogyásig ismételgetik majd Donald Trump szavait, aki az egyiptomi Sarm-el-Sejkben agyba-főbe dicsérte miniszterelnökünket. Hogy mégsem feltétlenül láthatjuk viszont sokszor a felvételt, leginkább arra vezethető vissza, hogy képileg valahogy nem keltett túlzottan jó benyomást Orbán Viktor. A kormányfő ugyanis, aki hős amazonokat idéző bátorsággal lép fel Brüsszel ellen, most Trump bókjait vöröslő arccal, látható elfogódottsággal fogadta és hirtelenjében szende udvarhölggyé változott.”



