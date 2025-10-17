Magyar PéterRuszin-Szendi RomuluszTarr ZoltánTisza Párt

Váratlanul felbukkantak a Tisza Párt potenciális jelöltjeinek nevei

Tiszás csoportokban kezdték el felmérni, kit látnának szívesen a szimpatizánsok képviselőjelölti pozícióban.

2025. 10. 17. 20:28
Meglepő poszt bukkant fel több, Magyar Péterrel és a Tisza Párttal szimpatizáló Facebook-csoportban. Egy egyértelműen hamisnak tűnő profil ugyanis azzal kapcsolatban kezdte kikérni az emberek véleményét, hogy kit szeretnének a szimpatizánsok a Tisza 106 képviselői közt látni Magyar Péteren kívül. 

A válaszlehetőségek között találunk olyan tiszás arcokat, mint Ruszin-Szendi Romulusz, Tarr Zoltán, Radnai Márk, Bódis Kriszta, Forsthoffer Ágnes, Magyar Márton, a Kontroll.hu alapítója és Magyar Péter testvére, valamint Nagy Ervin. 

Azonban egészen meglepő ötleteket is találunk a javaslatok között. 

Ilyen volt Hadházy Ákos országgyűlési képviselő, Jakab Péter, a Jobbik levitézlett politikusa, Tordai Bence, a Párbeszéd országgyűlési képviselője, Márki-Zay Péter bukott miniszterelnök-jelölt, Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke, Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia egykori elnöke. 

Azonban a leginkább megdöbbentő javaslat, amelyet az egyik csoporttag adott meg, a már majdnem egy évtizede elhunyt Torgyán József volt.

A szavazás indítója, a Kérdések és válaszok elnevezésű kamuprofil, Magyar Péter politikai pályára kerülése után különösen aktívan osztja meg a közösségi médiában és az ellenzéki szimpatizánsokat tömörítő csoportokban a Tisza Párt propagandáját. A profil már védelmébe vette Ruszin-Szendi Romuluszt, a Tisza-párt adópolitikáját, és napi szinten hergel a kormánypártok ellen. 

 
 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)


