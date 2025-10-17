jobbegyenesTisza PártBudapesti békecsúcsvilágéletében lúzerMagyar Péter

Sistergős jobbegyenest vitt be Magyar Péternek a kormánypárti politikus

Továbbra is gúny tárgya a Tisza-vezér a közösségi médiában.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 18:20
Nem finomkodott a Fidesz-frakcióvezetője közösségi médiás posztjában, amelyben egyetlen fotót és egyetlen mondatot közölt Magyar Péterről.

ÍA felvételen a telefonját nyomkodó Tisza-elnök látható, aki Kocsis Máté epés megjegyzése szerint 

épp szervezi a Trump–Putyin-találkozót.

Mint ismert, a „békemessiáson” röhög az internet népe, mióta megint sikerült bolondot csinálnia magából azzal, hogy szerinte ő hozta össze a budapesti béketárgyalást Donald Trump és Vlagyimir Putyin között. A Tisza Párt elnöke újdonsült békeharcosként ugyanis Orbán Viktor világraszóló diplomáciai sikerét is lenyúlná.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: YouTube)


