Sistergős jobbegyenest vitt be Magyar Péternek a kormánypárti politikus

Nem finomkodott a Fidesz-frakcióvezetője közösségi médiás posztjában, amelyben egyetlen fotót és egyetlen mondatot közölt Magyar Péterről.

ÍA felvételen a telefonját nyomkodó Tisza-elnök látható, aki Kocsis Máté epés megjegyzése szerint

épp szervezi a Trump–Putyin-találkozót.

Mint ismert, a „békemessiáson” röhög az internet népe, mióta megint sikerült bolondot csinálnia magából azzal, hogy szerinte ő hozta össze a budapesti béketárgyalást Donald Trump és Vlagyimir Putyin között. A Tisza Párt elnöke újdonsült békeharcosként ugyanis Orbán Viktor világraszóló diplomáciai sikerét is lenyúlná.