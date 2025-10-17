lőfegyverNemzeti Védelmi SzolgálatKészenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda

KNYF: lőfegyverrel visszaélés miatt nyomoznak a Készenléti Rendőrség két tagja és egy civil ellen

Az eljárás a Készenléti Rendőrség egy hivatásos tagját, egy nem hivatásos tagját, valamint egy civil személyt érinti.

Forrás: MTI2025. 10. 17. 19:17
illusztráció Fotó: Vajda János Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Lőfegyverrel visszaélés bűntette miatt nyomoznak a Készenléti Rendőrség egy hivatásos és egy nem hivatásos tagja, valamint egy civil személy ellen – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) pénteken.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) és a Nemzeti Védelmi Szolgálat felderítő tevékenysége alapján a Fővárosi Nyomozó Ügyészség lőfegyverrel visszaélés bűntette miatt rendelt el nyomozást. Közölték: 

Az eljárás a Készenléti Rendőrség egy hivatásos tagját, egy nem hivatásos tagját, valamint egy civil személyt érinti

 

A büntetőeljárást a Fővárosi Nyomozó Ügyészség folytatja. A főügyészség közölte azt is, hogy az eljárásról további tájékoztatás a nyomozás érdekében jelenleg nem adható.


