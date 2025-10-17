Lőfegyverrel visszaélés bűntette miatt nyomoznak a Készenléti Rendőrség egy hivatásos és egy nem hivatásos tagja, valamint egy civil személy ellen – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) pénteken.
KNYF: lőfegyverrel visszaélés miatt nyomoznak a Készenléti Rendőrség két tagja és egy civil ellen
Az eljárás a Készenléti Rendőrség egy hivatásos tagját, egy nem hivatásos tagját, valamint egy civil személyt érinti.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) és a Nemzeti Védelmi Szolgálat felderítő tevékenysége alapján a Fővárosi Nyomozó Ügyészség lőfegyverrel visszaélés bűntette miatt rendelt el nyomozást. Közölték:
Az eljárás a Készenléti Rendőrség egy hivatásos tagját, egy nem hivatásos tagját, valamint egy civil személyt érinti
A büntetőeljárást a Fővárosi Nyomozó Ügyészség folytatja. A főügyészség közölte azt is, hogy az eljárásról további tájékoztatás a nyomozás érdekében jelenleg nem adható.
