Kárpát-medencei Lovas Programlovasegyesület

Segítséget kapnak a lovasegyesületek

A lovassport és a lovas hagyományőrzés nemzeti kultúránk része, hiszen a magyar lovasnemzet.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 17. 20:37
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összesen 60 lovasegyesületet támogat a nemzetpolitikai államtitkárság a Kárpát-medencei Lovas Program keretében, kiemelt figyelemmel az ifjúság és a gyermekek lovagoltatására, tekintettel arra, hogy a nemzetpolitikában az idei A jövő generáció éve – jelentette be Nacsa Lőrinc. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár Székelyudvarhelyen elmondta: lezárult a Kárpát-medencei Lovas Program pályázati időszaka, és a Kárpát-medencében összesen 60, Erdélyből 36 pályázó részesül a 100 millió forintos támogatásból.

Székelyudvarhely, 2025. október 17. Antal Lóránt RMDSZ-es szenátor (b), Bíró Barna-Botond, Hargita megye tanácsának elnöke (k) és Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Kárpát-medencei Lovas Programról tartott sajtótájékoztatón az erdélyi Székelyudvarhelyen 2025. október 17-én. MTI/Veres Nándor
Fotó: MTI/Veres Nándor

A program keretében Magyarország határain kívül működő, lovakkal kapcsolatos tevékenységet folytató magyar szervezetek pályázhattak, 500 ezer és 3 millió forint közötti keretösszeget lehetett elnyerni.

Az államtitkár közölte: a program idén arra összpontosít, hogy minél szélesebb körben megismertessék a gyermekekkel a lovaglás szépségeit, ezért elsősorban gyermekoktatásra, gyermek lovastáborokra, lovasterápiára lehetett pályázni.

Nacsa Lőrinc elődjéről, az egy éve elhunyt Potápi Árpád Jánosról is megemlékezett, aki a Lovas Programot elindította.

Akkor vagyunk méltóak az emlékéhez, ha az ő munkáját folytatjuk, és ha az olyan programokat, amelyek számára is fontosak voltak, vagy amelyeket ő indított el, nem hagyjuk veszni

– húzta alá.

Az államtitkár hangsúlyozta: a lovassport és a lovas hagyományőrzés nemzeti kultúránk része, a magyar lovasnemzet. „Különösen igaz ez Hargita megyére, Székelyföldre. Itt, Udvarhelyszéken is számos lovasegyesület, lovasklub található. Mi szívügyünknek tekintjük, hogy minél többen megismerhessék, megszerettessék a lovaglást, a lovassportot, különösképpen a gyermekek és fiatalok” – jelentette ki. Felidézte: az erdélyi Lovas Program 2022-ben Homoródfürdőn indult, és 2023-ban kiterjesztették az egész Kárpát-medencére. Emellett hagyománnyá vált a Márton Áron Pünkösdi Lovas Zarándoklat is, amely ikonikus rendezvénnyé vált, idén 400 lovas volt jelen a csíksomlyói hegynyeregben.

Nacsa Lőrinc rámutatott: a Kárpát-medencei Lovas Programnak köszönhetően a lovasegyesületek körében is sikerült hálózatot kiépíteni, amit a jövőben tovább szeretnének erősíteni. „Én azt kívánom mindenkinek, aki sikeresen pályázott: valósítsa meg a gyermekek érdekében és örömére ezt a programot, illetve, hogy a lovaskultúrát az egész Kárpát-medencében tovább erősítsük” – mondta az államtitkár.

Tavaly a sajtótájékoztatón szintén jelen lévő Antal Lóránttal, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Hargita megyei szenátorával, a székelyudvarhelyi szervezet elnökével és Bíró Barna Botonddal, a Hargita megyei önkormányzat elnökével, udvarhelyszéki elnökkel vettek részt egy széles körű lovaskonzultáción a térségben – idézte fel Nacsa Lőrinc. Majd hansúlyozta:

kiderült, hogy Székelyföldön erős a lovasszervezetek kohéziója, a lovassportok hagyománya.

Antal Lóránt hangsúlyozta: a nemzetpolitikai államtitkár nagyon pontosan ismeri az erdélyi magyarság problémáit, Udvarhelyszék kihívásait, már az Ifjúsági Keresztény Szövetség elnökeként járta Erdélyt. Megköszönte, hogy a Lovas Programmal kapcsolatos bejelentés Székelyudvarhelyen hangzott el, hangsúlyozva a támogatás fontosságát. 

Antal Lóránt rámutatott: a térségben nagy múltú lovasközösségek működnek, és mindent megtesznek, hogy megteremtsék a fiataloknak a lehetőséget a lovassportok kipróbálására. A jövő évi magyarországi választásokra is kitért, hangsúlyozva:

Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a nemzetpolitika még erősebb legyen.

Bíró Barna Botond megköszönte Nacsa Lőrincnek, hogy méltó módon viszi tovább a néhai Potápi Árpád János hagyatékát. Hangsúlyozta: Székelyföldön három okból fontos a lovassportok támogatása: a székelyek önazonosságának részét képezi, közösségformáló ereje van, és a turizmushoz is hozzájárul.

Közölte: az elmúlt években a megyei önkormányzat is támogatta a megyében zajló lovasprogramokat, idén pedig a keretösszeget is megnövelték. „Az a támogatás, amit államtitkár úr bejelentett, abban segít, hogy tervezhetővé, kiszámíthatóvá teszi a jövőt” – mondta a nehéz romániai gazdasági helyzetre utalva. Aláhúzta: ilyenkor fontos tudni, hogy „számíthatunk egymásra”.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Nacsa Lőrinc (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Így történt...

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu