Segítséget kapnak a lovasegyesületek

Összesen 60 lovasegyesületet támogat a nemzetpolitikai államtitkárság a Kárpát-medencei Lovas Program keretében, kiemelt figyelemmel az ifjúság és a gyermekek lovagoltatására, tekintettel arra, hogy a nemzetpolitikában az idei A jövő generáció éve – jelentette be Nacsa Lőrinc. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár Székelyudvarhelyen elmondta: lezárult a Kárpát-medencei Lovas Program pályázati időszaka, és a Kárpát-medencében összesen 60, Erdélyből 36 pályázó részesül a 100 millió forintos támogatásból.

Fotó: MTI/Veres Nándor

A program keretében Magyarország határain kívül működő, lovakkal kapcsolatos tevékenységet folytató magyar szervezetek pályázhattak, 500 ezer és 3 millió forint közötti keretösszeget lehetett elnyerni.

Az államtitkár közölte: a program idén arra összpontosít, hogy minél szélesebb körben megismertessék a gyermekekkel a lovaglás szépségeit, ezért elsősorban gyermekoktatásra, gyermek lovastáborokra, lovasterápiára lehetett pályázni.

Nacsa Lőrinc elődjéről, az egy éve elhunyt Potápi Árpád Jánosról is megemlékezett, aki a Lovas Programot elindította.

Akkor vagyunk méltóak az emlékéhez, ha az ő munkáját folytatjuk, és ha az olyan programokat, amelyek számára is fontosak voltak, vagy amelyeket ő indított el, nem hagyjuk veszni

– húzta alá.

Az államtitkár hangsúlyozta: a lovassport és a lovas hagyományőrzés nemzeti kultúránk része, a magyar lovasnemzet. „Különösen igaz ez Hargita megyére, Székelyföldre. Itt, Udvarhelyszéken is számos lovasegyesület, lovasklub található. Mi szívügyünknek tekintjük, hogy minél többen megismerhessék, megszerettessék a lovaglást, a lovassportot, különösképpen a gyermekek és fiatalok” – jelentette ki. Felidézte: az erdélyi Lovas Program 2022-ben Homoródfürdőn indult, és 2023-ban kiterjesztették az egész Kárpát-medencére. Emellett hagyománnyá vált a Márton Áron Pünkösdi Lovas Zarándoklat is, amely ikonikus rendezvénnyé vált, idén 400 lovas volt jelen a csíksomlyói hegynyeregben.

Nacsa Lőrinc rámutatott: a Kárpát-medencei Lovas Programnak köszönhetően a lovasegyesületek körében is sikerült hálózatot kiépíteni, amit a jövőben tovább szeretnének erősíteni. „Én azt kívánom mindenkinek, aki sikeresen pályázott: valósítsa meg a gyermekek érdekében és örömére ezt a programot, illetve, hogy a lovaskultúrát az egész Kárpát-medencében tovább erősítsük” – mondta az államtitkár.