Bálint Botond, Pesti Srácok: „Magyar Péter természetesen megrendezte a szokásos hisztijét a nagyszerűségét bemutató propagandafilm iránti érdeklődéssel kapcsolatban is. Állítása szerint a megafonosok felvásárolták a jegyeket a film vetítéseire, majd nem mentek el rá, csak az, aki aztán lefotózta az üres termet. Hogyne, hiszen a propagandafilmekre tódul a közönség! A Cinema City jegyfoglaló rendszere szerint persze bárhol és egy-két esti előadástól eltekintve bárhol lehetett volna olyan termet találni, amelyben csak egy boldog magányos pettingben reménykedő fiatal pár mereng a lehető legrosszabb filmválasztáson. Amennyire ez megállapítható, természetesen voltak majdnem teltházas előadások is, de ez azért nagyon erősen függött a terem nagyságától és az időponttól is. Ennek a propagandafilmnek természetesen azért megvan a maga közönsége.”



