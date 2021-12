Amerikai győzelem született a bolgár választásokon?

– Üdvözöljük az Egyesült Államok új kormányát, amely legfeljebb egy évig fog kormányozni. Legfőbb célja, hogy megkezdődhessenek Észak-Macedóniá­val a csatlakozási tárgyalások – amelyeket eddig Bulgária történelemhamisítás miatt blokkolt –, elfogadjuk az isztambuli egyezményt, és hogy katonai támaszpontok létesüljenek a Fekete-tengeren, amit eddig a Boriszov-kormány elutasított Oroszországra való tekintettel – kommentálta a vasárnapi bolgár parlamenti választások eredményeit Valentin Vacev politológus.

– Hero Musztafa az Egyesült Államok legjobb bulgáriai nagykövete, egy igazi hős. Joe Biden és Soros György embere lesz az új bolgár miniszterelnök. Bulgária neoliberális mocsárba lépett. Egymás után most ezek következnek:

letérdelés Macedónia előtt, áramkorlátozások, pestis, őrült árak, harmadik nem, migránsok és hadihajók a Fekete-tengeren, ahol Boriszov csak turistákat és vitorlásokat akart látni

– csatlakozott véleményéhez Georgi Markov publicista.

Sarkos véleményük annak köszönhető, hogy a közel végleges adatok szerint a hétvégi bolgár parlamenti választásokat a Soros György civil szervezetei által támogatott Folytatjuk a Változást! (PP) párt nyerte 25,34 százalékkal. A második helyen végzett, három százalékkal elmaradva a Bojko Boriszov vezette jobbközép Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB). A harmadik Jogok és Szabadságok Mozgalma török etnikai párt 13,68 százalékot, a negyedik Bolgár Szocialista Párt (BSZP) 10,35 százalékot ért el. A Van Ilyen Nép (ITN), az idei júliusi előre hozott választások győztese 9,74, a Demokratikus Bulgária (DB) 5,92 százalékot szerzett. Új pártként debütált a parlamentben az erősen oroszbarát Újjászületés párt, egy százalékkal meghaladva a négyszázalékos parlamenti küszöböt.

A mostani választás legnagyobb vesztesei a bolgár szocialisták és a tavaly nyári kormányellenes mozgalmak szervezői, a protestpártok.

A BSZP az előző választás harmadik helyéről most a negyedikre, az előző választás győztese, Szlavi Trifonov pártja az ötödikre csúszott le, a Talpra, BG! kiesett a parlamentből. Borítékolható tehát, hogy a következő bolgár parlament is széttöredezett marad, akár az előzőek, de most talán, okulva a két korábbi kormányalakítási kudarcból, több remény van új kormány megalakítására.

Az eredmény meglepetés, mert mindenki Boriszovékat várta az első helyre.

A Soros-szervezetek viszont iszonyatos pénzt pumpáltak az ellenzék kampányába, az ügyvivő kormány belügyminisztere pedig folyamatosan zaklatta és megfélemlítette a GERB szimpatizánsait, titkosszolgálatokat vezényelt a választási bizottságokba.

Sőt Kirill Petkov ügyvivő miniszterelnök idén áprilisban, az első kormány alakításakor hamisan nyilatkozott a miniszteri kinevezése kapcsán, eltitkolta, hogy kanadai állampolgársága is van, amit tilt a bolgár alkotmány – egyelőre következmények nélkül. Sokatmondó, hogy a Három Tenger Kezdeményezés szófiai csúcstalálkozójára Joe Biden amerikai elnök videóüzenetben mondott köszönetet Rumen Radev államfőnek és Petkov miniszterelnöknek.

A párhuzamosan rendezett elnökválasztás jövő vasárnap Anasztasz Gerdzsikov és Rumen Radev jelenlegi elnök között folytatódik a második fordulóval, miután az államfő – a többségről éppen lemaradva – 49 százalékot szerzett meg.

Borítókép: Petkov és Vaszilev a választás estéjén (Forrás: Reuters/Stoyan Nenov)