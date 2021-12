Csak a beoltott olaszok vehetik igénybe a tömegközlekedést

Mario Draghi miniszterelnök szerda este jelentette be a már korábban is tervezett megszorító lépéseket. Bár Olaszország lakosságának átoltottsága az egyik legmagasabb az európai országok között (87 százalék), a szomszédos országok drámai helyzetét is figyelembe véve óvatosságra int és fokozatos szigorításokat léptet életbe az olasz kormány.

A cél a tavalyihoz hasonló teljes lezárás elkerülése, amely drámai hatással lenne az ország gazdaságára és a lakosság pszichés állapotára.

Ehhez azonban felelősségteljes magatartásra és az állampolgárok együttműködésére van szükség. A december 6-án életbe lépő, január 15-ig érvényes rendelet országos szintű, és elsősorban az oltatlanokra nézve jelent lényeges változásokat.

A védettségi igazoláshoz kötik a tömegközlekedési eszközök igénybevételét.

A valódi újdonság az úgynevezett Super Green Pass bevezetése, amelyhez kizárólag oltás felvételével lehet hozzájutni. December 6-tól kezdődően nem fogadják el a negatív koronavírustesztet a szállodák, a kávéházak, a konditermek, a mozik, a színházak és a múzeumok, amelyek csak a Super Green Pass felmutatásával látogathatók. A munkavégzéshez továbbra is elfogadják a negatív teszteredmény felmutatását. Az augusztus elején bevezetett zöldkártya érvényessége és felhasználása megváltozik. A korábbi 12 havi érvényességi időintervallum 9 hónapra csökken, ennek az a célja, hogy a 40–60 év közötti korosztály mielőbb felvegye a harmadik, emlékeztető oltást.

Döntés született arról is, hogy az egészségügyben és oktatásban dolgozók, valamint a rendfenntartó erők munkatársai számára kötelező az emlékeztető oltás felvétele.

Mario Draghi kiemelte, hogy aggódva szemlélik az Olaszországtól északra fekvő országokban uralkodó állapotokat, ezért szigorítják az ellenőrzést a határnál.

Az Európai Gyógyszerügynökség állásfoglalását sem várta meg Róma, a minisztertanács úgy döntött, elkezdi az 5–11 év közötti kiskorú gyermekek oltására vonatkozó információs kampányt. A kisgyermekek oltásának kérdése megosztja az olasz parlamenti pártokat és az orvosokat is. Giorgia Meloni, az ellenzéki Olaszország Fivérei elnöke orvosszakértők véleményére támaszkodva leszögezte, nem oltatja be a kislányát, mert a kisgyermekek számára nagyobb veszélyt jelent az oltás, mint maga a Covid–19 betegség.

Friuli Venezia Giulia tartomány kormányzója, Massimiliano Fedriga közben bejelentette: a folyamatosan romló járványügyi adatok miatt hétfőtől sárga színű besorolást kap a régió.

Borítókép: Mario Draghi olasz miniszterelnök új intézkedéseket jelent be a koronavírus-járvány megfékezésére Rómában 2021. november 24-én (Fotó: MTI/EPA-ANSA/Fabio Frustaci)