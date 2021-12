Lapozó: A Decathlon felfüggeszti a kajakok árusítását a franciaországi migránsok miatt

Fémipari dolgozók tüntetnek a dél-spanyolországi Cádiz megye több városában

Az ágazat mintegy húszezer dolgozója fizetésemelést követel, ezért hirdették meg a határozatlan idejű megmozdulást. Állításuk szerint helyzetük tarthatatlan, és sürgős bérrendezést követelnek, ahogy azt korábban megígérték nekik. Kedden több összecsapás is volt a tüntetők és a biztonsági erők között a megyeszékhelyen, Cádizban. A tüntetők labdákat, köveket és kordonokat dobáltak a rendőrökre, akik csak könnygázzal tudták visszaszorítani a dühös tiltakozókat. Máshol máglyákat gyújtottak, elbarikádozták magukat és lezártak több útszakaszt, köztük a Gibraltárba vezetőt is, megbénítva a forgalmat. Az incidensek során többen megsérültek, köztük két rendőr és két csendőr is. A sztrájk résztvevői már szerdán kora reggel ismét az utcára mentek és gyújtogatni kezdtek, valamint fém kordonokkal zártak el utakat. A fémipari munkásokat képviselő szervezetek tájékoztatása szerint a sztrájk eddig sikeres, az utcai megmozdulások mellett ugyanis az éjjeli műszak minden nagy cégnél leállt, a dolgozók közül senki sem volt hajlandó megkezdeni a munkát.

Forrás: Elpais, Elmundo

A Decathlon felfüggeszti a kajakok árusítását a franciaországi migránsok miatt

A sportszereket árusító, francia tulajdonú multinacionális áruházlánc, a Decathlon kedden közleményben jelentette be, hogy Franciaország északi megyéjében, a ma már csak a migránsdzsungeleiről híres Calais és Grande-Synthe régiójában nem árusít többé kajakokat, csónakokat és felfújható gumicsónakokat. A francia tulajdonú vállalat vezetése szerint ugyanis ezek az eszközök – ha a migránsok La Manche csatornán való átkelését szervező embercsempészek megvásárolják – halálos veszélybe sodorhatják az illegális átkelőket, ugyanis ezek a sporteszközök nem alkalmasak a hozzávetőleg 84 kilométeres tengerszakasz barátságtalan vizének átszelésére. A Decathlon ugyanakkor továbbra is a kínálatában tartja azokat a vízi biztonságot segítő eszközöket, amelyek egy esetleges átkelés során mégis emberéleteket menthetnek: mentőmellényeket, evezőlapátokat, termikus ruházatokat. A Migránsok Fogadója nevű migránsvédő szervezet elnöke, François Guénoc szerint a Decathlon vezetése feltételezhetően azért döntött a vízi járművek kereskedelmének felfüggesztése mellett, mert a napokban három átkelő is a La Manche csatornába veszett, amikor kajakon próbáltak átevezni a calais-i régióból Nagy-Britanniába. Guénoc szerint azonban a Decathlon döntése nem sokat változat majd a helyzeten, mert az embercsempészek eddig is gyakran vásárolták meg a csónakokat Belgiumban és Németországban, hogy kikerüljenek a francia hatóságok látóköréből.

Forrás: Francetvinfo.fr

