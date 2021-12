Lapozó: A francia uniós elnökség a schengeni szabályok reformjára készül

A beoltottak korlátoznák az oltatlanok szabad mozgását Spanyolországban

Gyakorlatilag az összes beoltott spanyol állampolgár korlátozná az oltatlanok szabad mozgását – derült ki egy friss felmérésből. Ötből négy spanyol, vagyis a lakosság 78,5 százaléka szigorú korlátozásokkal sújtaná azokat, akik nem vették még fel a koronavírus elleni védőoltást, tekintettel arra, hogy újra súlyosbodik a világjárvány, emelkedik a fertőzöttek és a kórházban kezeltek száma. A DYM Intézet kutatása szerint a többség támogatja, hogy zárt térbe oltatlan állampolgárok egyáltalán ne tehessék be a lábukat. Mindössze a lakosság 17 százaléka utasítja el az ilyen típusú radikális előírásokat. Az oltással kapcsolatos kérdésre a megkérdezettek 91 százaléka azt mondta, hogy már megkapta a vakcinát, amit az egészségügyi tárca statisztikája is alátámaszt. A felmérés szerint a 18–35 év közötti korosztály átoltottsága 85 százalékos, a 36 és 45 év közöttieké 92, a 65 év felettieké pedig 96 százalékos a dél-európai országban.

Megkapták az engedélyt: Katalónia bevezetheti a Covid-igazolványt péntektől

A régió legfelsőbb bírósága csütörtökön jóváhagyta a kormány terveit és engedélyezte, hogy a bárokba, éttermekbe, edzőtermekbe és az idősotthonokba ne léphessen be senki oltási igazolvány nélkül. A vendéglátóhelyek teraszain egyelőre még fogyaszthatnak az oltatlan állampolgárok is. A katalán kormány nem követeli meg a dokumentumot a kulturális élet színterein, így például a mozikba, színházakba is be lehet lépni oltási papírok nélkül, de ha a járványhelyzet tovább súlyosbodik, akkor kiterjesztik a használati körét.

Nem Katalónia az egyetlen spanyol régió, ahol a bírák a hatodik hullám megfékezésére szánt legradikálisabb intézkedést hagyták jóvá: a navarrai igazságszolgáltatás is megadta az engedélyt arra, hogy a több mint 60 asztallal rendelkező éttermek, továbbá diszkók és nagyobb kulturális rendezvények területére csak oltási igazolással lehessen belépni. Valencia elnöke, Ximo Puig szintén bejelentette a drasztikus lépést: december 3-tól a karácsonyi időszak végéig az 50 főnél nagyobb befogadóképességű vendéglátóhelyekre, szabadidő- és szórakoztató-központokba, játéktermekbe, zenei fesztiválokra és esküvőkre se léphet be senki Covid-igazolvány nélkül. Hasonló szabály vonatkozik jövő héttől a kórházak és az idősotthonok látogatóira is. Spanyolországban a százezer főre jutó esetszám csütörtökre 160 főre emelkedett és továbbra is emelkedő tendenciát mutat. Az egészségügyi tárca közel tízezer új fertőzöttről számolt be.

Újra bezárják a belga szórakozóhelyeket

Belgium koronavírus elleni védekezéssel megbízott munkacsoportja péntek délben jelentette be az új szigorító intézkedéseket, amelyek egyelőre három hétig lesznek érvényben.

A belga kormány szinte azonnali hatállyal (szombattól) elrendeli az éjszakai szórakozóhelyek és a diszkók bezárását. Külső helyszíneken tilos a magánrendezvények szervezése is, például bérelt termekben. Az esküvők és a temetések utáni, zárt térben tartott összejövetelek kivételt képeznek (maximum ötven főig), de azokon is mindenki csak oltási igazolvánnyal vehet részt.

Továbbra is szabad otthon társas programokat szervezni, azonban kormányzati javaslat, hogy a baráti látogatások előtt mindenki ellenőrizze magát a patikában kapható koronavírusteszttel. Az éttermek és bárok 23 és 5 óra között zárva tartanak, napközben pedig legfeljebb hat fő ülhet le egy asztalhoz. A jelenléti oktatás folytatódik, azonban a felnőtteknek kötelező marad az otthoni munkavégzés legalább heti négy alkalommal.

A francia uniós elnökség a schengeni szabályok reformjára készül

Az Europe1 francia rádió szerint Emmanuel Macron várhatóan december elején jelenti be – több más európai tagállam, köztük Németország vezetőivel –, hogy Franciaország a januárban kezdődő uniós elnöksége idején a schengeni zóna egyes szabályainak a módosítását, illetve a már meglévő, de ritkán alkalmazott szabályoknak a gyakorlatba áthelyezését kezdeményezi majd az Európai Bizottságnál és az Európai Parlamentnél.

A francia elnök konkrét elképzelése szerint nemcsak a schengeni övezet külső határán, hanem annak a teljes belső területén is a „be nem léptetés” elvét kell a jövőben szigorúan alkalmazni a tagállamokban: minden olyan migráns automatikusan visszatoloncolható legyen a szomszédos országba, akit egy tagállam országhatárán belül, 20 kilométeres körzetben fogtak el a határőrök. A 20 kilométeres szakaszon belül úgy kell a hívatlan érkezőket tekinteni, mintha azok sosem léptek volna be az ország területére. Franciaország ezt az elvet alkalmazta a 2015-ös migránshullám idején is, amikor automatikusan visszatoloncolta Olaszországba a hívatlan migránscsoportokat.

