Nem az erőszak elől menekülnek a migránsok

A Közép-Amerikából érkező migránsok nem az erőszak vagy természeti katasztrófák miatt mennek illegálisan az Egyesült Államokba, hanem mert nincs munkájuk

– állapította meg egy tanulmány, amelyet a The Washington Times amerikai hírportál szemlézett. A Migration Policy Institute, a Massachusetts Institute of Technology és a World Food elemzői arra a következtetésre jutottak, hogy bár a fent említett okok, főleg az erőszak, régóta kiváltó okai a migrációnak, a legtöbben mégis gazdasági okokra hivatkozva döntenek a kivándorlás mellett.

Az alacsony bérek, a munkanélküliség és az alapvető szükségletek fedezésére elégtelen jövedelem jelentősen hozzájárult a kivándorlási kedvhez

– állítják az elemzők. Az adatok szerint a közép-amerikaiak 43 százaléka nagyon vágyik arra, hogy elhagyja hazáját, szemben a pár évvel ezelőtti mindössze nyolc százalékkal, ugyanakkor csak körülbelül három százalékuk készített konkrét terveket is a kivándorlásra és az új életre. A tanulmány kiemeli, hogy az El Salvadorból, Hondurasból és Guatemalából érkező migránsok évente 1,7 milliárd dollárt fizetnek az embercsempészeknek azért, hogy segítsenek nekik az Egyesült Államokba jutni. A The Washington Times szerint a migránsok gyakran arról számolnak be, hogy mélyen eladósodtak, akár családtagjaik, akár csempészszervezetek felé, hogy finanszírozni tudják utazásukat, ahhoz tehát éveket kell eltölteniük az Egyesült Államokban, hogy vissza tudják fizetni adósságaikat.

A Newsmax amerikai hírportál pár héttel ezelőtt Hondurasból, El Salvadorból és Haitiből érkező migránsokat kérdezett a mexikói–guatemalai határ közelében fekvő Tapachula városában, akik menekült- vagy menedékjogi iratokért folyamodtak, hogy be tudjanak jutni az Egyesült Államokba. A hírportálnak egy hondurasi migráns úgy nyilatkozott:

mivel a városban nincs munka, ezért szükségből csatlakozott az akkor kivándorló csoporthoz.

Múlt héten Lopez Obrador mexikói elnök sürgette a Biden-kormányt, hogy fektessen be egy faültetési program kiterjesztésébe, amely a gazdáknak fizet azért, hogy bizonyos fafajtákat ültessenek a földjeiken, így a pénz lehetővé teszi a vidéki szegények számára, hogy a földjükön maradjanak, és ne érezzenek gazdasági nyomást a kivándorlásra. Hogy ez az intézkedés mennyire segít majd az elkeseredett embereken, egyelőre nem tudni: korábban lapunknak nyilatkozó Veres Kristóf György, a Migrációkutató Intézet kutatója kiemelte, hogy az elmúlt tizenkét hónapban körülbelül 1,7 millió migráns özönlött az Egyesült Államokba, ami az 1961 óta mért statisztika szerint az eddigi legnagyobb szám, abszolút történelmi rekord.

A most nyilvánosságra hozott tanulmány megkérdőjelezi azokat az állításokat, miszerint üldöztetés elől menekülő menedékkérők igyekeznek az Egyesült Államokba. Kamala Harris alelnök, akit Joe Biden elnök arra kért korábban, hogy tárja fel a migráció „kiváltó okait”, júliusban kiadott egy jelentést, amelyben számos dolgot,

például a koronavírus-járványt és az éghajlatváltozást hibáztatja az idei migránshullámért.

Borítókép: A kitoloncolástól tartva illegális bevándorlók kelnek át a Rio Grande folyón (Fotó: MTI/AP/Fernando Llano)