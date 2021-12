Szijjártó: Olaszország a hatodik legjelentősebb kereskedelmi partnerévé vált Magyarországnak

A magyar külügyminiszter Facebook-oldalán azt írta, az olasz cégek a világjárvány alatt is bizonyították lojalitásukat Magyarországhoz, hiszen 28 olasz vállalat 12 milliárd forintnyi beruházást hajtott végre hazánkban, amivel 3400 munkahelyet védtek meg.

Közben zajlik egy nagy magyar beruházás is Olaszországban, a trieszti kikötőben megvásárolt magyar terület fejlesztésének előkészítése folyamatos. Amikor a beruházás elkészül, komoly segítséget fog jelenteni az exportáló magyar vállalatok számára szállításaik felgyorsításához

– tette hozzá.

Szijjártó Péter kiemelte: a két ország között szoros katonai együttműködés jött létre azáltal, hogy a NATO koszovói missziójának a következő egy évben magyar parancsnoka és olasz parancsnokhelyettese lesz.

A magyar külgazdasági és külügyminiszter arról is írt, hogy Európa „példátlan migrációs nyomás alatt áll”, és „ezt az olaszok is és mi is közvetlenül a bőrünkön érezzük”.

Bár a kötelező letelepítési kvótákról mást gondolunk, abban viszont természetesen egyetértünk, hogy Európától a lehető legtávolabb kellene megállítani az ide igyekvő migránsokat. A tengeri határ védelme és a szárazföldi határ védelme egyaránt fontos, a külső határt védő országokat támogatni kell az eddigi brüsszeli kioktatás és leckéztetés helyett

– szögezte le Szijjártó Péter.

Borítókép: Luigi Di Maio és Szijjártó Péter (Fotó: Facebook/Szijjártó Péter)