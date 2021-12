A magánszektorban is kötelező lesz az oltás New Yorkban

Bill de Blasio, New York polgármestere hétfőn elrendelte, hogy a város magántulajdonban lévő vállalatai és üzletei kötelezzék az alkalmazottjaikat a koronavírus elleni védőoltás felvételére, miközben az erősen fertőző omikron variáns már legalább a tagállamok egyharmadában terjed. Az intézkedés december 27-én lép hatályba, és mintegy 184 ezer vállalkozást érint.

A polgármester bejelentette: a rendelkezés értelmében az 5–14 éves korosztály tagjainak is legalább egy adag oltást kell felvenniük december 14-ig, hogy étterembe mehessenek és a tanórákon kívüli közös iskolai foglalkozásokon – sport, zene, tánc – részt vehessenek.

„Itt, New Yorkban úgy döntöttünk, hogy megelőző csapást mérünk a koronavírusra, hogy valami valóban merész dolgot tegyünk a Covid–19 terjedése és a mindnyájunkat fenyegető veszélyek megállítására” − jelentette ki Bill de Blasio az MSNBC televíziónak nyilatkozva. A demokrata párti polgármester december 31-én adja át helyét november 2-án megválasztott utódjának, Eric Adamsnek. Az új polgármester szóvivője, Evan Thies szerint hivatalba lépése után Adams felülvizsgálja ezt a rendeletet és a helyi Covid-stratégiát, és „a tudomány és a hatékonyság alapján” hoz majd döntést, egészségügyi szakemberekkel is konzultálva.

Bill de Blasio november 1-jén már kötelezővé tette a védőoltást a város alkalmazásában álló dolgozóknak. Az intézkedést a tűzoltók, a rendőrök és a szemétszállítók tiltakozó megmozdulásai ellenére meg is valósították. Több New York-i bankház – a Goldman Sachs, a Morgan Stanley és a Citigroup épületébe – csak oltottak léphetnek be. A JPMorgan Chase bank oltatlan alkalmazottjainak hetente kétszer kell koronavírustesztet végeztetniük.

Joe Biden amerikai elnök január 4-től szeretné kötelezővé tenni az oltást országszerte az állami és magánszektor vállalatai részére, tervezete azonban számos republikánus politikus ellenzésébe ütközik, akik bírósági úton próbálják megakadályozni a kötelező oltást.

Borítókép: New York (Fotó: Kena Betancur/Getty Images)