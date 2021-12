Dől a pénz Trump médiacégébe

Donald Trump volt amerikai elnök új médiacége, a Trump Media & Technology Group (TMTG) bejelentette, hogy megállapodott befektetőkkel egymilliárd dollár invesztálásáról a TMTG-be egy későbbre tervezett tőzsdei megjelenés céljából. A társaság jövő tavasszal tervezi piacra dobni a Truth Social nevű médiaalkalmazást, válaszul arra, hogy a Twitter, a Facebook és az Instagram felfüggesztette Trump fiókjait, miután az akkor éppen leköszönő elnök radikális hívei január 6-án betörtek a törvényhozás épületébe. A blokkolás idején Trumpnak a Twitteren 89 millió, a Facebookon 33 millió, az Instagramon pedig 24,5 millió követője volt. „Az egymilliárd dollár fontos üzenet a nagy technológiai cégeknek, hogy abba kell hagyniuk a cenzúrázást és a politikai diszkriminációt. Bevételeink növekedésével a Trump Media & Technology Group erősebb pozícióból veheti fel a harcot a big tech önkényuralmával. Ha a techóriások cenzúrázhatják az Egyesült Államok elnökét, akkor mindenkit cenzúrázhatnak” – szögezte le a volt elnök a közleményében a BBC brit közszolgálati csatorna portálja szerint. Trump korábban közölte, hogy a Truth Social elindításával elkezdődhet végre a politikai diszkriminációtól mentes nyílt, szabad és őszinte eszmecsere is.

A TMTG egy úgynevezett speciális akvizíciós társasággal, a Digital World Acquisition Corporationnel (DWAC) állt össze a projekt megvalósítása érekében. E formációk – amelyek ez év elején robbantak be az amerikai tőzsdékre – lényegében ernyőszervezetek, amelyeknek egyetlen céljuk, hogy magántársasággá egyesítsék a társult cégeket, majd nyilvánossá tegyék őket. Lendületük azonban később megcsappant, ugyanis egynémely összeolvadt vállalat nem tudta teljesíteni ambiciózus pénzügyi célkitűzéseit. Trumpék még a múlt szombaton jelentették be, hogy különféle intézményi befektetők egy csoportja egymilliárd dollárt fog biztosítani a TMTG-nek. Arról nem szól a fáma, kik ezek a befektetők, arról viszont igen, hogy a médiavállalkozás már csaknem négymilliárd dollárt ér. Mindez arra utal, hogy a volt elnök – a hivatali ideje utolsó szakaszának ellentmondásossága ellenére – képes volt jelentős pénzügyi támogatókra szert tenni. Ugyanakkor az is tény, hogy számos Wall Street-i cég mereven elutasította a részvételt a befektetésben. Több kockázati alap, családi befektetési társaság és milliárdos magánszemély viszont már nem volt ilyen finnyás.

Ugyanakkor több szóbeszéd is járja Donald Trump pénzügyeinek állapotáról. A múlt hónapban például egy kongresszusi bizottság azt állította, hogy a volt elnök erősen eltúlozta washingtoni szállodájának nyereségességét, ezzel félrevezette a bizottságot. Mások is vizslatnak a TMTG és a DWAC ügye körül: Elizabeth Warren demokrata szenátor, ugyancsak a múlt hónapban, arra kérte az amerikai tőzsdefelügyeleti hatóságot (SEC), ugyan vizsgálja már ki, hogy a tervezett fúziók nem sértik-e a vonatkozó pénzügyi törvényeket. A Truth Social jövő tavaszi indulása egyébként a három közül az első fázisa lesz a Trump Media tervének. Ezt követi majd a TMTG+ névre keresztelt video-on-demand előfizetéses szórakoztató, majd a hír- és podcast szolgáltatás bevezetése. S mindezt versenyben az Amazon AWS Cloud és a Google Cloud szolgáltatásával.

A miami központú DWAC-ot az RT.com orosz hírportál szerint a Deutsche Bank egyik volt kereskedője alapította tavaly a technológiai és a pénzügyi vonal egyesítésére. A megállapodás értelmében a DWAC 293 millió dollár tőkét tesz a vállalkozásba annak létrejötte után – a folyamat végén pedig, a költségek levonásával, összejön a Truth Social elindításához szükséges egymilliárd dollár. Patrick Orlando vezérigazgató szerint a forrás elegendő lesz ahhoz, hogy a vállalkozás odavonzza a vezető technológiai szolgáltatókat, valamint segítségével jelentős reklám- és üzletfejlesztési kampányokat lehessen indítani. Trumpnak novemberben azonban még nem sikerült útjára bocsátania a Truth Social béta változatát egy szűkebb körű felhasználói csoport számára.