Elnökjelöltként Éric Zemmournak is nehezebb lesz a porondon maradni

„Összességében jól ment! Megszólította a közönséget, nagyon könnyedén csinálta!” − így értékelték a francia BMFTV mikrofonja előtt Jonathan Bouchet-Petersen, a francia Libération főszerkesztő-helyettese és Judith Waintraub, a francia jobboldali Figaro Magazin vezető riportere Éric Zemmour beszédét, amelyet Párizs mellett, a bevándorlónegyedekről ismert Seine-Saint-Denis régióban található Villepinte-ben tartott december 5-én. Az eseményen a publicistából lett elnökjelölt bejelentette:

Reconquête! (Visszahódítás!) néven alapítja meg a pártját, és úgy tudni, a kampányának szlogenje a Napóleonnak tulajdonított „Olyan nincs, hogy lehetetlen” idézet lesz.

Fő üzenetei helyett azonban szinte az egész francia média az eseményen történt erőszakos cselekményekre koncentrált: a tudósítások szerint Zemmour nagygyűlésén a tömeg egy része többször is rátámadt a helyszínről tudósító újságírókra és az SOS Racisme (SOS Rasszizmus) nevű szervezet jelen lévő aktivistáira. Sajtóhírek szerint székeket dobáltak a tudósítók és a tüntetők felé, mielőtt a szervezők által megbízott biztonsági szolgálat emberei kimenekítették a megtámadott embereket. Tegnap kiderült, hogy nyomozás indult a találkozón elkövetett erőszakos cselekmények ügyében.

Éric Zemmour mindazonáltal beszédében hozta azokat a témákat, amelyeket az elmúlt pár hónapban hangoztatott: a történelem folyásának megváltoztatására és Franciaország visszahódítására szólította fel híveit a független elnökjelölt első kampánynagygyűlésén.

„Csaknem 15 ezren vagytok ma itt! 15 ezer francia, aki szembemegy a politikai korrektséggel, a szélsőbaloldal fenyegetéseivel és a média gyűlöletével”

− fogalmazott a nemzeti zászlókat lengető tömeg előtt, amely folyamatosan azt kiabálta, hogy „Zemmourt-t elnöknek!”. Sajtóhírek kiemelik, hogy a jelölt választási programja a bevándorlás és az iszlám vallás teljes elutasítására épül, miután szerinte mindkettő fenyegetés a francia népre, amely ezer éve itt van, és továbbra is otthon akarja magát érezni.

Nem általános Franciaországban, hogy egy politikai gyűlésen ilyen erőszakos cselekmények történnek. Soós Eszter Petronella Franciaország-szakértő lapunknak kiemelte, hogy a francia pártoknál hagyományosan jól meg van szervezve a védelem. Mint mondta,

látszik a Zemmour-stábon, hogy a fentiekhez hasonló történésekre, a politika apró rutinkérdéseire nem nagyon vannak felkészülve.

A szakértő felhívta a figyelmet annak jelentőségére is, hogy az elnökjelölt eddig publicista volt, de most már olyan szabályok vonatkoznak rá, mint a politikusokra, vagyis nincs már baráti média, szét fogják szedni az újságírók, bárhová is megy. Ezt mutatja az is, hogy Zemmour állandó műsorát a CNews hírtelevízió szeptember közepén megszüntette, valamint a Le Figaro jobboldali napilap sem teszi azóta közzé a publikációit, arra hivatkozva, hogy Zemmour elindult az elnökválasztási kampányban.