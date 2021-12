Január 10-én tartják az amerikai–orosz tárgyalásokat

Január 10-én tárgyalnak az amerikai és orosz tisztségviselők az Ukrajna körül kialakult feszültségről

– mondta el egy washingtoni kormányszóvivő helyi idő szerint hétfőn.

A NATO és Oroszország valószínűleg január 12-én egyeztet majd, egy szélesebb regionális találkozóra pedig január 13-án kerül sor.

– Ezen Washingtonon és Moszkván kívül több európai ország képviselője is részt vesz

– tette hozzá a szóvivő.

A névtelenül nyilatkozó tisztségviselő megjegyezte: a találkozókon Oroszország és a Nyugat is jelezheti a másik tevékenységére vonatkozó aggodalmait. Egyúttal aláhúzta, az Ukrajnára vonatkozó döntésekből nem fogják kihagyni Kijevet. Az időpontokat az orosz külügyminisztérium is megerősítette kedden – írta a RIA Novosztyi hírügynökség. Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes szerint az Egyesült Államok egyelőre nem adott konkrét választ a Moszkva által felvetett problémákra, ezért elengedhetetlen, hogy a NATO-val is tárgyaljanak a kérdésekről.

Joe Biden amerikai elnök hétfőn aláírt egy nagyobb költségvetési csomagot, amely egyebek között 300 millió dollárt irányoz elő egy, az ukrán fegyveres erők támogatását célzó projektre, és több milliárdot az európai védelmi kapacitások növelésére. Washington korábban jelezte:

aggódik amiatt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök esetleg Ukrajna lerohanására készül.

Figyelmeztetett: egy ilyen akciót gyors és könyörtelen szankciók követnének. Oroszország cáfolta, hogy invázióra készülne Ukrajna ellen. Álláspontja szerint Ukrajna és a NATO egyre szorosabb együttműködése élezte ki a feszültséget.

Moszkva a jelenlegi helyzetet az 1962-es kubai rakétaválsághoz hasonlította, amikor a világ az atomháború szélére sodródott. Vlagyimir Putyin orosz elnök azt mondta: Oroszország el akarja kerülni a konfliktust, de azonnali választ vár az Egyesült Államoktól és szövetségeseitől a biztonsági garanciákra vonatkozó követeléseire.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök a védelmi minisztérium kibővített vezetőségi ülésén Moszkvában 2021. december 21-én (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Szergej Gunyejev)