Magas rangú tisztségviselőkkel zuhant le egy helikopter Indiában

Az indiai vezérkari főnököt is szállító katonai helikopter szerdai balesetében a gépen tartózkodó 14 emberből legkevesebb 13 életét vesztette, köztük maga Bipin Ravat vezérkari főnök is – közölte egy meg nem nevezett kormányzati forrás, amelyet a Reuters brit hírügynökség idézett. Továbbra sem lehet tudni azonban, hogy ha valaki életben maradt, akkor ki – tette hozzá a forrás. Az indiai légierő Twitteren azt közölte, vizsgálatot indítottak az ügyben. A helikopteren Bipin Ravat tábornok, vezérkari főnök és felesége, valamint magas rangú tisztségviselők utaztak – közölte korábban az indiai légierő. Kora délutáni közleményében hozzáfűzte, hogy Bipin Ravat tábornok mellett a halottak között van hitvese is.

A katasztrófa a déli Tamilnádu államban, Kúnúr város közelében történt, az Mi-17V5 típusú helikopter a Press Trust of India hírügynökség közlése szerint a légierő egyik támaszpontjáról egy katonai főiskola felé tartott.

Indiában gyakoriak a légi balesetek: 2019-ben két katonai repülőgép ütközött össze a levegőben egy légiparádé során a dél-indiai Bangalor városában, 2017-ben pedig egy M-17-típusú helikopter zuhant le az északkeleti Arunacsal Prades államban. Indiában 2019-ben hozták létre a vezérkari főnök tisztségét, amelynek betöltésére elsőként a Narendra Modi miniszterelnök egyik bizalmi emberének tartott Ravatot kérték fel.

Borítókép: A 2021. december 8-án közreadott, 2018. január 12-én készült képen az indiai hadsereg vezérkari főnöke, Bipin Ravat tábornok sajtótájékoztatót tart Újdelhiben. (Fotó: MTI/AP)