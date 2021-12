IZRAEL

Három éven belül megduplázná a Golán-fennsík lakosságát az izraeli kormány, amely vasárnap egyhangúlag jóvá is hagyott egy 317 millió dolláros fejlesztési tervet erre vonatkozóan – számolt be róla tegnap a Times of Israel című lap. Naftali Bennett miniszterelnök a kabinet helyszínen tartott rendkívüli ülésén több új közösséget és városrészt is bejelentett, majd a miniszterei előtt hangsúlyozta:

Ez a mi pillanatunk. Ez a Golán-fennsík pillanata. Hosszú és a lakosság számában statikus évek után ma az a célunk, hogy megkétszerezzük a Golán-fennsík népességét.

A Golán-fennsík demográfiai növekedésének ösztönzésére vonatkozó tervet egyébként Bennett már októberben belengette, mondván: a végső cél az, hogy a következő években elérjék a százezer lakost. Jelenleg mintegy 53 ezer ember él az 1967-es hatnapos háborút követően megszállt, 1981-ben pedig Szíriától annektált területen: 27 000 zsidó, 24 000 drúz és mintegy 2000 alavita.

A vasárnapi kabinetülésen Bennett két új városrészt jelentett be Katzrin városában, valamint két új közösséget, amelyek az Asif és Matar nevet kapják, egyenként mintegy kétezer lakóegységgel. A miniszterelnök egyebek mellett arra is emlékeztetett, hogy Donald Trump volt amerikai elnök kormánya elismerte a Golán-fennsíkok izraeli ellenőrzését, továbbá „azt, hogy a Biden-kormányzat világossá tette, hogy ebben a politikában nincs változás”. Az Egyesült Államokon kívül azonban a nemzetközi közösség továbbra is Szíria részének tekinti a Golán-fennsíkot. Bennett erre utalva megjegyezte:

a több mint egy évtizede tartó szíriai polgárháború fényében a világ minden hozzáértő embere megérti, hogy jobb, ha a fennsík izraeli, csendes, virágzó és zöld, mint ami az alternatíva lehetne.

Az ambiciózus célok legfőbb oka, hogy a térségben rendkívül alacsony a népességnövekedés, noha már évtizedek óta többször meghirdették a lakosság számának növelését. A tervben helyi gazdaságfejlesztésre és munkahelyteremtésre, valamint az életminőség javítására és az új lakosság beköltöztetésére irányoztak elő pénzeket. Az izraeli népesség növelésének a tervben kimondott biztonsági céljai is vannak, ugyanis a Golán-fennsík három ország háromszögében (Libanon, Szíria, Izrael), a határvidéken található.

A palesztin származású Ahmad Tibi ellenzéki parlamenti képviselő ugyanakkor élesen bírálta a kabinet azon döntését, hogy rendkívüli ülést tartottak a vitatott területen. Mint azt a Twitter mikroblogon írta:

Nem számít, hány kabinetülést tartanak a Golán-fennsíkon, az akkor is megszállt szíriai terület. A koalíció minden része felelős a kabinetülésen hozott döntésekért, valamint a telepesek erőszakosságáért.

Borítókép: A Golán-fennsíkon található Mevo Hama nevű kibucban tartotta meg rendkívüli ülését vasárnap az izraeli kabinet (Forrás: EPA–EFE/Nir Elias)