Olaf Scholzcal pózol az LMBTQ-nagykövet

Nagyszabású gálát tartott az Ein Herz für Kinder gyermekvédő jótékonysági szervezet szombat este Berlinben, ahol a leendő német kormány prominens tagjai – Olaf Scholz, a kancellári, és Annalena Baerbock, a külügyminiszteri szék várományosai – is képviseltették magukat. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság német elnöke is ott volt a rendezvényen, ahol gyermekek számára végül rekordösszegű, több mint huszonhét millió eurót gyűjtöttek össze.

Az adománygyűjtők között Riccardo Simonetti, az Európai Parlament LMBTQ-nagykövete is szerepelt. Simonetti és a leendő német kancellár egy közös fotóra is összeálltak, amit a homoszexuális influenszer csak úgy kommentált: „nem hagyhattam ki a közös fotót a szövetségi kancellárral”

Simonetti és Scholz a gyermekvédelmi gálaesten Fotó: Instagram

Emlékezetes, Riccardo Simonetti a múlt héten egy olyan fotósorozattal botránkoztatott, amely transzneműként ábrázolta Szűz Máriát. Egy német, főként homoszexuális tematikájú magazin címlapján ő maga öltözött be Szűz Máriának, mondván: „ha abból indulunk ki, hogy Jézus sem volt fehér, akkor akár azt is képzelhetjük, hogy Szűz Máriának szakálla volt”. Az unióban és Magyarországon is többen ízléstelennek bélyegezték a címlapot – főként az adventi időszakra való tekintettel.

Írtunk róla: a 28 éves férfi elmondása szerint a tolerancia népszerűsítésének szenteli az életét. Korábban kilátásba helyezte azt is, hogy Magyarországra utazik, hogy itt is bemutassa „aktivizmusát”. Simonetti egy Raffi és rózsaszín szoknyája című gyermekkönyvet is írt, ebben a Raffi nevű fiú eleinte fél rózsaszín szoknyában iskolába járni, ám végül osztálytársait is megtanítja rá, hogy másnak lenni jó. A könyvet Simonetti németországi óvodákban is bemutatta, sőt kiadványt a nyáron a McDonald’s gyermekmenüjéhez is osztogatták.