Példátlan gyorsasággal terjed az omikron variáns

Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, Tedrosz Adhanom szerint az országok nem tesznek eleget az új variáns elleni küzdelem során.

Többször bebizonyosodott, hogy hajlamosak vagyunk lebecsülni a vírust. Az új esetek magas száma könnyen leterhelheti a felkészületlen egészségügyi rendszereket, még akkor is, ha az omikron variáns nem okoz olyan súlyos megbetegedést.

− figyelmeztetett Adhanom keddi sajtótájékoztatóján.

Az új mutációt először Dél-Afrikában azonosították november végén, ekkor több ország utazási korlátozásokat vezetett be a régió államaival szemben, azonban ez nem akadályozta meg azt, hogy mára szinte a világ minden pontjára eljusson. Ebben nagy szerepe van annak is, hogy az omikron elődeinél sokkal ellenállóbb a vakcinákkal szemben, a múlt héten két teljesen átoltott Hong Kong-i férfi között történt meg a fertőzés, akik mindössze egy hotel folyosóján találkozhattak egymással pár másodperc erejéig. David Edwards, a Harvard Egyetem kutatója szerint az sem kizárt, hogy a vírusrészecskék akár a zárt ajtó alatt kerültek be a szállodai szoba légterébe és fertőzték meg a férfit.

Friss kutatások azonban azt is kimutatták, hogy a harmadik oltás nagy mértékben növeli a védelem szintjét az új variánssal szemben.

Ezzel kapcsolatban Adhanom kiemelte az „oltási sorrend” fontosságát:

Azzal, hogy olyan csoportok veszik fel elsődlegesen a harmadik oltást, amelyek nem tartoznak a veszélyeztetett kategóriában, kockáztatjuk azok életét, akik ezekhez a csoportokhoz tartoznak, ennek ellenére a korlátozott hozzáférés miatt még mindig nem kapták meg az első dózist sem

− utalt ezzel a vakcinaegyenlőtlenség problémájára is a főigazgató. Habár az elmúlt hónapokban megnőttek a globális vakcinaellátásért felelős program − Covax − készletei, szakértők attól tartanak, hogy több tízmilliós hiány lehet az elkövetkezendő időszakban. Emellett az is égető probléma, hogy a szegényebb országokban rengetegen még az első vakcinát sem kapták meg, így ezek a társadalmak a melegágyai az új, ellenállóbb variánsok kialakulásának.

A mai napig több mint öt millióan vesztették életüket világszerte a vírus következtében, az Egyesült Államokban pedig ez a szám átlépte a nyolcszázezret, amivel világviszonylatban az első helyre került.

Borítókép: a német–amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty vakcina üres ampullái a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban Székesfehérváron 2021. december 12-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)