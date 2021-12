Tények és adatok – így szövi be Soros hálója az amerikai büntető igazságszolgáltatást

Soros György amerikai milliárdos üzletember magánfinanszírozók, az American Civil Liberties Union és más társadalmi csoportok, demokrata aktivisták közreműködésével – konzorcium keretében – az ötvenhat kaliforniai kerületi ügyészi poszt (district attorney – DA) közül négy megszerzését célozta meg preferált jelöltekkel a 2018. június 5-i választáson, és további öt kaliforniai jelöltet kisebb támogatásban részesített.

Ez a kampány része volt a liberális csoportok évek óta tartó erőfeszítéseinek, amelyek célja a nemzet büntető igazságszolgáltatási rendszerének átformálása.

2018-ban, Sacramento megyében a liberális aktivisták közvetlenül beágyazódtak Noah Phillips kampányába, aki a szigorú bűnüldözés ellen szólalt fel, és az adománygyűjtésben Soros György hálózatán túl Bernie Sanders elnökválasztási kampányának egyik vezető tanácsadója is közreműködött, aki a Real Justice jelölti érdekcsoport, vagyis politikai akcióbizottság (PAC) élén állt. A kampányban igyekeztek nyomás alá helyezni a rivális jelöltet, hiszen a Black Lives Matter (BLM) aktivistái szinte naponta tiltakozásokat tartottak Phillips ellenfelének, a 2014 óta sacramentói ügyészi pozíciót betöltő Anne Marie Schubert ügyész hivatalánál. Soros még ugyanebben az évben több, mint 1,5 millió dollárt adományozott egy PAC-nek, hogy a kaliforniai San Diego megyében segítse a kirendelt védőként dolgozó afrikai származású jogászt, Geneviéve Jones-Wrightot a kerületi ügyészi hivatalért folytatott kampányküzdelmében, ahogy egyébként rajta kívül így tett a Szilícium-völgy több gazdag adományozója is. Jones-Wright végül 37:62 arányban veszített – írja a Tűzfalcsoport.

Az Alameda megyei kerületi ügyész – 2009 óta hivatalában lévő – Nancy O’Malleyt meglepte 2018-ban, hogy Soros György vele szemben támogat jelöltet. Az egyébként demokrata párttag O’Malley nemcsak a rendőri vezetők, hanem Kamala Harris akkori dél-kaliforniai szenátor (ma már az Egyesült Államok alelnöke) támogatását is élvezte, és a klasszikus baloldal számára fontosnak számító helyi munkásközéposztály körében is igen népszerű volt.

Ellenfele, a Soros által mintegy 560 ezer dollárral támogatott fekete származású Pamela Pricepolgárjogi ügyvéd viszont éppen hogy támadta O’Malleyt a rendvédelmi szervekkel ápolt jó kapcsolatai miatt, és felrótta neki a civil rendőr szakszervezetek részéről érkező adományokat. Soros azért is támogatta Price-t, mert ő megígérte, hogy véget vett a „rasszista” stop-and-frisk rendőri gyakorlatnak (ezt magyarul igazoltatásnak is mondhatjuk, vagyis a helyi rendőrök azon jogának, hogy egy vagy több személyt megállíthassanak és igazoltathassanak). Price arra is hivatkozhatott, hogy még 2013-ban a New York-i szövetségi bíróság az amerikai alkotmány negyedik és tizennegyedik kiegészítését sértő eljárásnak mondta ki a New York-i rendőrség európai viszonyok közt szokatlannak nem mondható, az USA-ban viszont kevésbé bevettnek számító igazoltatási gyakorlatát – tájékoztat a Tűzfalcsoport.

Bár a 2018-as kerületi ügyész-választások nem hozták meg a remélt sikert Sorosnak, ő nem adta fel: 2020-ban kétmillió dollárral járult hozzá a Cook megyében aktív Kim Foxx ügyészújraválasztási kampányához. Foxx győzött is, ami viszont nem tett jót a bűnüldözésnek: az büntetőeljárások halasztása és a büntetések enyhítése vált jellemzővé az elmúlt években. Foxx egyik legfontosabb korai reformja 2016 után az volt, hogy az ügyészi hivatal bejelentette: az ügyészek nem indítványoznak többé előzetes letartóztatást azokkal szemben, akiket „alacsony szintű” (low level), erőszakmentes bűncselekményekkel vádolnak. Azonban az ennél jóval súlyosabb cselekményeknél is rendszeressé vált például az eljárások halasztása.

Mindennek azt lett az eredménye, hogy Cook megyében – és főleg Chicago városában – ma már több évtizedes csúcsot dönt a törvénytelenül (vagyis pl. nem önvédelemből) elkövetett emberölések száma, az legutóbb 1994-ben volt ilyen magas értéken. 2021. decemberi adatok szerint: ebben az évben több mint ezer gyilkosság történt Cook megyében, Foxx körzetében.

Soros még George Gascón Los Angeles megyei kerületi ügyésszé választását is támogatta: azért a Gascón-ét, akit – miután korábban nyolc évig San Francisco kerületi ügyésze volt – már régóta bírálnak a (sokszor migrációs hátterű) erőszakos bűnözők kapcsán tanúsított, túlzottan megengedő hivatali hozzáállása miatt. Gascón 2020 decemberében lett megválasztva Los Angelesben, és beiktatási beszédét részben spanyolul mondta el, szenvedélyes szónoklatával lázba hozva a radikális baloldali, haladó szelleműnek tartott aktivistákat is.

De hogyan finanszírozza a gyakorlatban Soros az amerikai bűnözési hullámért felelős progresszív ügyészeket?

A New York Postban jelent meg 2021. december 16-án Isabel Vincent cikke arról, hogy Soros György szövetségi szintű és állami úgynevezett politikai akcióbizottságok, valamint nonprofit szervezetek bonyolult hálózatán keresztül juttatja el a pénzét a progresszív ügyészek kampányaira, hogy olyan jelöltek nyerjenek, akik enyhe büntetőpolitika folytatása mellett kötelezték el magukat.Lássuk, miként teszi ezt! A szerző cikkében kifejti, hogy az elmúlt pár évben a milliárdos spekuláns csendben, a háttérből finanszírozta az amerikai büntető igazságszolgáltatás megreformálását, több tízmillió dollárt juttatva progresszív jelölteknek a kerületi ügyészi (district attorney) választásokon. Célja ezzel az volt, hogy országszerte az óvadék eltörlésére és a rendőrség finanszírozásának megszüntetésére irányuló mozgalmakattámogassa. Soros egy „aktivista ügyvéddel” együttműködve főként szövetségi és állami politikai akcióbizottságok, valamint nonprofit szervezetek bonyolult hálózatán keresztül juttatja el a pénzt az USA két partja között, ez derült ki nyilvánosan elérhető dokumentumokból.

Tavaly a Nyílt Társadalmat Támogató Alapítvány (Foundationto Promote Open Society), egy Soros körüli nonprofit szervezet 3 millió dollárt adott a Community Resource Hubfor Safety and Accountabilitynek egy nemrégiben készült jelentés szerint. A csoport forrásokat biztosít "helyi szószólóknak és szervezeteknek, amelyek az Egyesült Államokban a rendfenntartó szervek által okozott károk kezelésén dolgoznak". Érdekes módon arról nincs tudomásunk, hogy a Soros-hálózat bármilyen formában részt vett volna azoknak a károknak a felszámolásában, amelyeket az általa is támogatott BLM-mozgalom erőszakos tüntetői okoztak, egész városokat felégetve...

A magyar származású spekuláns és a Nyílt Társadalom nevű nonprofit szervezetek csoportja főként a Whitney Tymas ügyvéd és büntetőjogi reformaktivista által irányított politikai akciócsoportokat támogatta. Ő a Justice and Safety politikai akciócsoport, valamint 20 másik hasonló nevű csoport kincstárnoka állami és szövetségi szinten egyaránt, a nyilvános adatok alapján. Tymas szerint a számtalan politikai akciócsoport célja a progresszív jelöltek megválasztása, hogy „véget vethessenek a kemény rendőri fellépésnek és a tömeges bebörtönzésnek”.

Ha valódi előrelépést szeretnénk elérni, akkor a helyi választott ügyészek tartós erőfeszítéseire lesz szükség országszerte, hogy helyreigazítsák és újra értelmezzék a büntetőjogi rendszerben betöltött szerepüket

– írta Tymasegy tavalyi véleménycikkében.

Az ő erőfeszítései és Soros adományai együtt nagy szerepet játszottak az Egyesült Államok néhány legvitatottabb kerületi ügyészi kampányában: ezek közé tartozott a már említettek között George Gascon Los Angelesben, valamint Larry Krasner Philadelphiában és Kim Foxx Chicagóban. Utóbbimegválasztása volt Soros első ilyen sikere: 2016-ban 300 ezer dollárral járult hozzá első kampányához, majd a 2020 novemberében további 2 millió dollárral támogatta sikeres újraválasztási kampányát. A Cook megyei államügyésznő azonban össztűz alá került, amikor hivatala 2019-ben, három héttel azután, hogy az esküdtszék kiadta az Empire színésze, Jussie Smollett ellen eredetileg 16 vádpontban megfogalmazott vádiratot, az összes vádat elutasította. Ehhez képest azóta fény derült az ügy részleteire, és Smollettet hamis gyűlölet-bűncselekmény megrendezéséért ítélték el. Soros 1 millió dollárt adományozott Alvin Bragg győzelmet hozó manhattani kerületi ügyészi kampányának is, a nyilvános adatok szerint a Color of Changepolitikai akcióbizottságon keresztül juttatva el hozzá a pénzt – írja a Tűzfalcsoport.

Tom Anderson, a virginiai National Legal and Policy Center kormányzati integritási projektjének igazgatója úgy nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy

Soros György lényegében az egész kampányfinanszírozási rendszerünket megcsúfolta a helyi kerületi ügyészi kampányok finanszírozásával.

2015 és 2019 között Soros és a hozzá kapcsolódó politikai akcióbizottságok több mint 17 millió dollárt költöttek helyi kerületi választásainál a baloldali jelöltek támogatására a Capital Research Center szerint. Utóbbi egy nonprofit szervezet, amely a lobbitevékenységet és a jótékonysági adományokat követi nyomon. Ez az összeg az NLPC becslései szerint az elmúlt két évben feltehetően meghaladhatta a 20 millió dollárt.

Nem hiszem, hogy valaha láttunk volna már ehhez hasonlót, amikor szövetségi szintű választáshoz hasonló mennyiségű pénzt és erőforrásokat vetnek be és koordinálnak azért, hogy megfordítsák azokat a helyi szintű választási versenyeket, ahol a kampányfinanszírozási korlátozások szinte lehetetlenné teszik az ellensúlyozást

– mondta el Anderson, hozzátéve, hogy a konzervatív ellenfeleket a helyi kampányfinanszírozási törvények korlátozzák, amelyeket Sorosnak nem kell betartania, mivel független kiadásokat használ, és nem koordinál közvetlenül a kampányokkal.

A kritikusok szerint a Soros által finanszírozott ügyészek politikája, amely magában foglalja az óvadék eltörlését és - Chicago esetében - erőszakos bűnözők százainak elektronikus nyomkövető rendszerbe helyezését, országszerte a bűnözés drámai megnövekedését eredményezte. Az FBI szeptemberben kiadott éves egységes bűnügyi jelentése szerint 2020-ban az országban 30 százalékkal nőtt az emberölések száma - ez a legnagyobb egyéves növekedés azóta, hogy 60 évvel ezelőtt megkezdték a bűnügyi statisztikák rögzítését. A jelentés szerint ugyanakkor ezzel párhuzamosan a letartóztatások száma országszerte 24 százalékkal csökkent.

2021-ben a másfél milliós lakossággal rendelkező Philadelphiában több gyilkosság történt, mint New Yorkban és Los Angelesben, az ország két legnagyobb városában. A városban 521 gyilkosság történt - 1990 óta ez a legmagasabb adat -, míg New Yorkban 443, Los Angelesben pedig 352 gyilkosságot jegyeztek fel. Chicagóban, az ország harmadik legnagyobb városában regisztrálták a legtöbb gyilkosságot, 739-et, ami három százalékkal több, mint egy évvel korábban.

Bárhol megjelennek a Soros által támogatott ügyészek, a bűnözés követi őket

– mondta Tom Cotton arkansasi szenátor a Postnak adott nyilatkozatában. "Elhanyagolták a közbiztonsággal szembeni kötelességüket azzal, hogy még a legszörnyűbb bűncselekmények esetében is engedékenységre törekszenek, és gyakran egyenesen elutasítják, hogy a bűnözőket bolti lopásért, csavargásért és a vétségek teljes kategóriáiért vád alá helyezzék."

Los Angelesben, ahol a kritikusok szerint a büntető igazságszolgáltatási reformok a közelmúltban fosztogatási és erőszakos bűncselekmények hullámához vezettek, Soros több mint 2,5 millió dollárt juttatott egy kaliforniai politikai akcióbizottságba Gascon támogatására, aki a San Franciscó-i kerületi ügyészségről távozott, hogy 2020-ban a tisztséget birtokló Jackie Lacey ellen indulhasson. Chesa Boudinváltotta San Fransiscóban Gascont. Boudin szülei a WeatherUnderground nevű belföldi terrorista csoport tagjai voltak, korábban kirendelt védőügyvédként és Hugo Chávez volt venezuelai elnök tolmácsként dolgozott. Megválasztása esetére a tömeges bebörtönzés és a készpénzes óvadék megszüntetését ígérte. December közepén London Breed, San Francisco polgármestere bejelentette, hogy sürgősen lecsapnak a bűnözésre, miután a város Tenderloin negyedében megugrott a fegyveres erőszak és a halálos fentanil-túladagolás eseteinek száma.

Itt az ideje, hogy véget érjen a bűnözők uralma, akik tönkreteszik a városunkat. És akkor ér véget, ha megtesszük a megfelelő lépéseket, hogy a bűnüldözés agresszívabb legyen”

– mondta. A kritikusok szerint a legfőbb probléma a laza bűnüldözés a kerületi ügyészek szintjén. Ezért a szenátor úgy nyilatkozott: "Az egyetlen jó Soros-ügyész a legyőzött Soros-ügyész". Sajnos ez egyre ritkább, ahogy Soros és más progresszív csoportok folyamatosan növelik a finanszírozásukat – idézi fel a Tűzfalcsoport.

Soros finanszírozása azonban nem ér véget a progresszív ügyészek megválasztásával. Októberben a Nyílt Társadalom Politikai Központja 500 ezer dollárt adományozott a texasi székhelyű Equity politikai akciócsoportnak, amely progresszív ügyeket támogat, és amely egy olyan népszavazási javaslat ellen dolgozott, amely az erőszakos bűncselekmények megugrása közepette több száz új rendőrt vett volna fel Austin fővárosában. Bár a városban 2020-hoz képest 10 százalékkal nőtt a súlyos testi sértések száma, az „A. javaslatot” a múlt hónapban elsöprő többséggel elutasították - nyilvánvalóan Soros pénzinjekciójának köszönhetően, amely egész Austinban reklámkampányokat finanszírozott. Erről korábban a Tűzfalcsoport is beszámolt.

Soros csak 2020-ban mintegy 28 millió dollárt pumpált a demokrata választási kampányokba. Azért finanszírozza demokrata, liberális beállítottságú ügyészek, ügyészjelöltek és politikusok kampányait, mert az egyik legfőbb célja – a nyitott társadalom ideológiájának jegyében – a bevándorlóország jelleget tovább erősíteni, emellett a többnyire migráns (latin és ázsiai) hátterű bűnözők elleni fellépések élét tompítani, a sokszor erőszakos szélsőbaloldali, radikális mozgalmak utcai túlkapásait felett szemet hunyó vádló hivatalosságok pozícióba helyezését elérni.

Mindez azonban nemcsak a konzervatív, republikánus értékrendű, hanem más amerikai polgárok biztonságát, illetve biztonságérzetét is csökkenteni fogja, hiszen a „nyitott társadalom” elvárásai által befolyásolt ügyészségi munka komoly biztonsági és szociális következményekkel járhat a jövőben – amivel a Soros-szervezeti birodalom működtetőinek is tisztában kell(ene) lenniük – olvasható a Tűzfalcsoport cikkében.

Az eredeti cikk IDE kattintva érhető el.

Borítókép: Soros György magyar származású amerikai üzletember, a New York-i Soros Fund Management befektetési társaság, valamint az Open Society Institute (Nyílt Társadalom Intézet) elnöke (Fotó: MTI/EPA pool/Peter Foley)