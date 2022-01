Deutsch Tamás: Aggasztó és biztató elemek egyaránt voltak a Macron-beszédben

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti (EP) delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tartott szerda délután Strasbourgban, miután Emmanuel Macron elnök az EU Tanácsának soros elnöki posztját betöltő Franciaország programját ismertette az EP-ben. Írtunk róla: a francia elnök bő hetven percben beszélt az elnökség prioritásairól, majd vitázott is a képviselőkkel. Utóbbiról szólva Deutsch Tamás arra emlékeztetett, hogy az ülésteremben „sajátos koreográfia mentén zajlott a vita”, ugyanis a francia uniós program ismertetése mellett helyenként a személyeskedés határát súroló módon, a francia köztársasági elnökválasztási kampányvita is zajlott, s számtalan frakciótól kértek szót francia európai parlamenti képviselők. (Az EP-vitában egy másik francia elnökjelölt is részt vett: a francia Zöldek EP-képviselője és aspiránsa, Yannick Jadot, aki keményen nekiment Macronnak – a szerk.)

Óva intett az átideologizált vitáktól

– A francia elnökségi program Európa jövője és a magyar nemzet érdekek szempontjából biztató és aggodalomra okot adó elemeket is tartalmaz. Felszólalásomban arra hívtam fel a figyelmet, hogy a magyar kormány elvárása a francia elnökség felé, hogy hagyjon fel a kettős mérce és a politikai zsarolás alkalmazásával, ami súlyosan rombolja az európai értékeket – fogalmazott a Fidesz delegációvezetője, ismertetve saját felszólalásának tartalmát. Eszerint arra is felhívta a francia elnök figyelmét, hogy „semmiképp se kövesse el azt a hibát, hogy minden kérdést egyben ideológiai kérdésnek tekint”, példaként az orosz és kínai vakcinákkal szemben zajló uniós hadjáratot említve. Harmadik pontként Deutsch Tamás a zöldpolitika átideologizálásának veszélyét emelte ki.

Nem attól lesz valaki zöld, hogy sötétben olvas és keveset mosakszik. Nem szabad ideológiai alapon eldönteni, hogy melyik energia-előállítási forma fenntartható. Támogatjuk a francia elnökség azon célját, hogy a taxonómiarendeletben fenntartható forrásként jelenjen meg a földgáz és az atomenergia is. Képtelenség ugyanis az EU ambiciózus klímavédelmi célkitűzéseit az atomenergia alkalmazása nélkül megvalósítani

– tette hozzá.

Jogállamiság: tárgyalókészséget mutatott Macron

Kitért Emmanuel Macron jogállamiságról mondott szavaira is. (Írtunk róla: a francia elnök a párbeszéd, az egymás meggyőzésének fontosságát hangsúlyozta, miközben szigort is hirdetett a jogállamiságot illetően.) – A köztársasági elnök tárgyalókész, a mások ledózerolása helyett a párbeszédre építő megközelítésnek adott hangot – értékelt Deutsch Tamás, aki szerint az is jellemző volt ugyanakkor, hogy a kérdés emlegetésével a jogállamiságot zsaroló eszközként használó frakciók fülének kedveskedett. A jogállamisági ügyekről szólva a Fidesz EP-képviselője megismételte a magyar álláspontot, miszerint nem szabadna, hogy önmagában a más vélemény retorziókkal való fenyegetést váltson ki a brüsszeli politikusokból.

Cseh Katalin szintén felszólalt az EP-ben, ahol a Pegazus-ügyről beszélt Emmanuel Macronhoz. A Momentum politikusának hozzászólásáról Deutsch Tamás azt mondta: az emlékeztetett a párhuzamosan zajló francia elnökválasztási kampányvitára, ugyanis Cseh Katalin viszont a magyarországi választások ügyét akarta behozni az alapvetően az uniós elnökségről szóló diskurzusba. – Cseh Katalin tavaly nyáron súlyos korrupciós ügyben lepleződött le, s ahelyett, hogy ezzel kapcsolatban közölne feltáró információkat, most is a hónapok óta rá jellemző vagdalkozást folytatta – összegezte a politikus.

Rossz szuverenitásfelfogás, jó gazdasági elképzelések

Deutsch Tamás a francia elnök szuverenitásfelfogását tragikusnak nevezte, mondván:

az a nemzeti szuverenitásokat akarja felcserélni egy európai szuverenitással.

– Ez a mi politikai gondolkodásmódunkban elfogadhatatlan. Fontos, hogy a nemzeti szuverenitásokra építve legyen egy erős külső, európai szuverenitás. A külső szuverenitás megerősítése tehát közös cél, de a megvalósítás módja számunka nem elképzelhető az Emmanuel Macron által említett módon – mondta.

A Fidesz EP-delegációvezetője optimista volt a francia elnökség gazdasági terveiről. Mint fogalmazott, ezek a beszéd színvonalas részét jelentették, s értékes elképzelések fogalmazódtak meg. Ilyenként az ambiciózus befektetési politika támogatását, illetve európai gazdasági súlyának növelését említette. – Magyarország ezeket teljes mellszélességgel tudja támogatni. Reméljük, hogy konkrétum is követi a szavakat. A célkitűzéseket támogatjuk, de konkrét megoldásokat várunk – húzta alá.

Borítókép: Deutsch Tamás az EP strasbourgi épületében (Forrás: Magyar Nemzet)