Június végén ismertetik Ghislaine Maxwell büntetését

Június végén ismertetik Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein kerítője és volt barátnője büntetését, akit egy New York-i esküdtszék december végén bűnösnek talált kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekhez kapcsolódó vádpontokban – derült ki bírósági dokumentumokból pénteken. Alison Nathan bírónő június 28-ára tűzte ki az ítélethirdetés időpontját. Ugyanakkor továbbra is vita zajlik arról, újratárgyalják-e az ügyet, miután kiderült, hogy az egyik esküdt szexuális erőszak áldozata volt, és a tanácskozás során ezt a többiek előtt is felfedte, befolyásolva ezzel esküdttársait. Maxwell ügyvédjei – akik korábban jelezték védencük fellebbezési szándékát – emiatt az ügy újratárgyalását követelik.

Maxwellt az ellene felhozott hat vádpontból ötben találták bűnösnek. A hatvanéves nőre szakértők szerint több évtizedes börtön várhat.

A vád szerint Maxwell 1994 és 2004 között Epsteinnel együtt kiskorú lányokat toborzott, szexuális „játékokra” készített fel és molesztált az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában. A jellemzően szegény sorsú, kiskorú lányokat pénzzel és állásígéretekkel hitegetve csábították magukhoz. Ghislaine Maxwell – aki az 1991-ben rejtélyes körülmények között meghalt brit sajtómágnás, Robert Maxwell lánya – végig tagadta a vádakat. Ügyvédjei azzal érveltek, hogy védencüket bűnbaknak használják, miután Epstein már nem él. Szerintük az áldozatok rosszul emlékeznek a történtekre, és a busás kártérítés reményében sározták be a nőt.

Epsteint a manhattani ügyészség 2019 júliusában több tucat lány és nő szexuális kizsákmányolásával vádolta meg. A férfi később öngyilkos lett a börtönben. Epsteint korábban már elítélték egy 14 éves lány ellen elkövetett szexuális bűncselekményért.

Maxwellt 2020 júliusában tartóztatták le az Egyesült Államok északkeleti államában, New Hamsphire-ben. Egy szövetségi bíró elutasította, hogy óvadék ellenében szabadlábon védekezhessen.

Borítókép: Ghislaine Maxwell és Jeffrey Epstein (Fotó: AFP/Amerikai kerületi bíróság, New York)