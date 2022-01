Lapozó: Szankciók várnak az oltatlanokra Olaszországban

A szülők tudta nélkül indított LMBTQ-klubot egy amerikai általános iskola

Az Oregon állambeli Beaverton város Raleigh Hills általános iskolája titokban indított egy „Queer diákok szövetsége” névre keresztelt iskolai klubot negyedik és ötödik osztályos tanulóknak a szülők megkérdezése vagy informálása nélkül.

Az LMBTQ-klubot szervező tanárok még a kerületi oktatási hivatalhoz is fordultak állásfoglalásért, hogy kötelező-e tájékoztatni a szülőket a klub indításáról, illetve milyen módon kerülhető el az előzetes tájékoztatás és az engedélykérés. A hivatal azt közölte az oktatókkal, hogy ha a klub a hivatalos tanítási időben, azaz napközben tartja meg a foglalkozásokat, akkor a szülők tájékoztatására nincs szükség, mert ez esetben a foglalkozás a hivatalos oktatás részévé válik.

Ugyan számos nyilvánosságra került e-mail-váltás bizonyítja a tanárok aktív részvételét a titkos klub előkészítésében és annak tanrendbe illesztésével kapcsolatban, az iskola mégis két ötödik osztályos és magát transzneműnek valló diákra mutogat. Azt állítják, hogy ők – a 10-11 éves gyerekek – a klub ötletgazdái és a tanítási időbe programozott foglalkozások megszervezői is.

Erin Herrick, a Mentsük meg az oregoni iskolákat mozgalom elindítója arra figyelmeztet, hogy a szülőknek alapvető joguk, hogy tisztában legyenek azzal, hogy a gyermekeik oktatásával megbízott intézmények milyen foglalkozásokat kínálnak a kicsiknek, és hogy a szülők eldönthessék, beleegyeznek-e abba vagy sem.

Forrás: breitbart.com

Újabb két Iszlám Állam-terroristanő érkezett Svédországba

Háborús bűnök elkövetésével vádolt két nő és négy gyermekük érkezett csütörtökön a stockholmi repülőtérre. Ez már a harmadik alkalom az elmúlt hónapokban, amikor svédországi Iszlám Állam-terroristákat toloncolnak vissza a kiindulási országukba. A svéd állampolgárságú nők és gyerekek az Iszlám Állam felszámolása óta a kurd erők táboraiban, Északkelet-Szíriában raboskodtak és onnan toloncolták ki őket. A nőket és gyermekeket rendőrökből, szociális munkásokból és orvosokból álló csoport várta az Arlanda repülőtéren, ahol az asszonyokat őrizetbe vették, gyermekeiket pedig a gyámhivatal vette gondozásába.

Eddig rajtuk kívül összesen hat nőt és gyermekeiket toloncolták ki a kalifátus bukása óta Svédországba. Többségüket ugyan meggyanúsították, de továbbra is szabadlábon vannak. Eddig szinte minden velük érkezett gyermek állami gondozásba került. Az egyik nőt azzal is vádolják, hogy kiskorú fiát gyermekkatonaként használta fel.

Forrás: SVT

Ezrével engedtek szabadon szexuális erőszakkal gyanúsítottakat Nagy-Britanniában

A brit rendőrség 2021-ben tizenkétezer olyan gyanúsítottat engedett el előzetes letartóztatásból, akik ellen szexuális erőszak miatt volt folyamatban nyomozás, olvasható a brit belügyminisztérium csütörtökön közzétett jelentésében. A tizenkétezer gyanúsított ráadásul úgy sétálhatott ki az őrizetből, hogy sem óvadékot nem kellett fizetnie, sem más feltételnek nem kellett megfelelnie. Rajtuk kívül további 55 207 olyan gyanúsított is elhagyhatta a vizsgálati fogságot, aki ellen más erőszakos bűncselekmény miatt folyt vagy folyik most is a vizsgálat.

A szélnek eresztett bűnözői tömegek szabadulását egy 2017-ben hatályba lépett törvénymódosítás tette lehetővé, amely kimondja, hogy még az erőszakkal gyanúsított egyéneket sem lehet hónapokig vizsgálati fogságban tartani: amíg a nyomozás és a bizonyítás folyik, szabadon kell őket engedni. Ezt a bírók többsége pedig úgy értelmezi, hogy óvadék nélkül. A törvény ezért rengeteg kritikát kapott egy kormányzati konzultáció során. Bírálói elfogadhatatlannak nevezik, hogy a bírók az óvadékot még olyan esetekben sem szabják ki, amikor arra égető szükség lenne. Például azért, hogy a rácsok mögül kiengedett erőszakos és/vagy szexuális bűnöző ne forduljon a tanú, netán a korábbi áldozata ellen.

Forrás: rt.com

Szankciók várnak az oltatlanokra Olaszországban

Mario Draghi olasz kormányfő február elsejétől lépteti életbe azt a rendeletet, amely kötelezővé teszi a védőoltás felvételét az 50. évét betöltött vagy annál idősebb dolgozóknak. Emellett közel kétmillió oltatlan állampolgár számíthat az adóhivatal szankciójára. Az érintetteknek pár napjuk van arra, hogy rendezzék az oltásuk felvételét, a védőoltást elutasítókat a hónap közepéig 100 eurós pénzbírsággal, majd azt követően 600–1500 eurós szankcióval büntetik, ha a továbbiakban is dolgozni szeretnének. Felmérések szerint ez közel egymillió 50–70 év közötti munkavállalót érint.

Az oltási kötelezettség azokra a munkavállalókra is vonatkozik, akik otthonukban dolgoznak, valamint azon nyugdíjasokra is, akik a munka világában még aktívan részt vállalnak.

Forrás: ilgiornale.it

