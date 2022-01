Megfertőződött az amerikai védelmi miniszter

Koronavírusos, enyhe tünetei vannak, és otthoni karanténban tartózkodik – közölte állapotáról Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter helyi idő szerint vasárnap este Washingtonban. Hozzátette, hogy a héten csak virtuálisan tud jelen lenni fontos tanácskozásain és találkozóin, de a lehetőségekhez képest teljesíti ezeket. Ha szükséges, Kathleen Hicks miniszterhelyettes fogja képviselni.

Austin legutóbb december 21-én – koronavírusos tüneteinek észlelése előtt több mint egy héttel – találkozott személyesen Joe Biden elnökkel, aznap reggel még negatív eredményű lett egy vírustesztje

– közölte, hozzátéve, hogy az újabb, vasárnap elvégzett és pozitív eredményű tesztjéről tájékoztatta beosztottait és az elnököt.

Arról is beszámolt, hogy a minisztérium személyzeti alkalmazottai elkezdték a kontaktkutatást vele kapcsolatban. A 68 éves Austin közlése szerint megkapta az oltásokat koronavírus ellen, sőt, októberben emlékeztető oltást is kapott. Terve szerint öt napig lesz házi karanténban a járványügyi hivatal ajánlása szerint. „A vakcinák kötelezőek a haderő tagjai számára. Mindenkit biztatok arra, hogy adassa be magának az emlékeztető oltást is. Ez harckészültségi kérdés” – jelentette ki Austin.

Borítókép: Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter az afganisztáni háború befejezéséről a Pentagonban tartott sajtóértekezleten 2021. szeptember 1-jén (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)