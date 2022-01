Saját pártot alapíthat Jeremy Corbyn volt munkáspárti vezető

Jeremy Corbyn, a 2020-ban félreállított munkáspárti vezető Béke és Igazság nevezetű jótékonysági szervezetéből csinálna politikai pártot, mely akár már a 2024-es parlamenti választásokon is indulhat − számol be a The Daily Telegraph konzervatív brit napilap. Az ötlet azután fogalmazódhatott meg Corbyn fejében, hogy elfogadta, nem indulhat a Munkáspárt színeiben a londoni Islington North választókerületében, amit egyébként 2019-ben a szavazatok 63 százalékával nyert meg.

A politikushoz közel álló források szerint még mindig nagy a támogatottsága, így könnyen lehet, hogy annyi képviselői mandátumot tud megszerezni a Munkáspárt kárára, ami megakadályozhatja a baloldali párt esetleges győzelmét 2024-ben. A közvélemény-kutatásokat az ellenzéki alakulat jelenleg 39 százalékkal vezeti.

Jeremy Corbyn tizenhat éves kora, 1965 óta volt tagja a Munkáspártnak, egészen addig, amíg 2020-ban fel nem függesztették párttagságát, miután ő és pártja antiszemita botrányba keveredett. Corbyn 2016-ban vette át a szervezet irányítását, ezt követően többen is ott hagyták a pártot, nagy részük az antiszemitizmust jelölte meg ennek fő okaként.

Az esélyegyenlőségi és emberi jogi bizottság nem-kormányzati testület ennek kapcsán vizsgálatot folytatott a képviselők és párttagok körében, melynek eredményét 2020 októberénben hozták nyilvánosságra: a Munkáspárt berkein belül több esetben is antiszemitizmussal kapcsolatba hozható bűncselekményeket követtek el.

− Már egy antiszemita is eggyel több, mint kellene, azonban szerintem ezek a vádak eltúlzottak, a média túl nagy feneket kerít az egész ügynek

− kommentálta akkor a jelentést Corbyn, ami nagy felháborodást váltott ki mind párton belül, mind a társadalomban. Ezt követően felfüggesztették párttagságát, azóta függetlenként ül a brit képviselőházban.

Az, hogy mikor alakul párttá a szervezet, még kérdéses, részletes tervek egyelőre még nincsenek. Ha ez megtörténik, Corbyn kedvenc témái határozhatják meg a programot: az emberi jogok, a munkások jogai és a nukleáris leszerelés.

Egyes közeli források szerint több, a jelenlegi vezetésben csalódott munkáspárti képviselő is csatlakozna az új formációhoz.

Borítókép: Jeremy Corbyn korábbi munkáspárti vezető. (Fotó: PA/Hollie Adams)