Az alapjövedelmen nyerészkedtek az olaszországi bevándorlók

Hatalmas leleplező akciót hajtott végre a torinói rendőrség minap: 960 olyan külföldi nyomára bukkantak, akik illetéktelenül vették igénybe a polgári alapjövedelmet. Kiderült, hogy a külföldiek nagy része nem tartózkodott legalább tíz éve Olaszországban, ahogyan azt a szabályzat megkövetelné.

Még megdöbbentőbb, hogy 330 román származású személy még csak nem is élt az országban, továbbá hamis dokumentumokkal „igazolták”, hogy nem rendelkeznek bevétellel.

A torinói hatóságok arra lettek figyelmesek, hogy egy román állampolgár több bankkártyával egymás után vesz ki automatából pénzt, miközben az olasz törvények viszont tiltják, hogy harmadik személy is hozzáférjen a forrásokhoz. A lefoglalt bankkártyák vezették el a hatóságokat végül az elkövetőkhöz, a torinói anyakönyvi hivatal adatbázisában végrehajtott vizsgálatokból aztán kiderült, hogy nem létező lakcímre hivatkozva kérvényezték az alapjövedelmet. A pénzmozgások ellenőrzését követően az is kiderült, hogy az élelmiszerekre fordítható összeget is készpénzben vették át, a kereskedelmi egységekkel összejátszva.

A frosinonei hatóságok további 10 afrikai bevándorló nyomára bukkantak, akik egy befogadó táborban élnek, és immár egy éve minden hónapban felvették a juttatást.

Abruzzo tartományban is további öt illegális bevándorló nyomára leltek, akik hasonlóan jártak el. – A ravasz csalók száma hatványosan növekszik – nyilatkozta Anna Maria Bernini, a Hajrá Olaszország szenátora, aki szigorúbb ellenőrzések életbe léptetését sürgette. – Hatalmas pofon, hogy illegális bevándorlók juthattak hozzá a bajba jutott olaszoknak elkülönített pénzforrásokhoz. Az elmúlt években elpazarolt eurómilliókat tanácsosabb lett volna a vállalatok fejlesztésére, a családok támogatására fordítani, munkahelyeket teremteni – kommentálta a rendőrségi akciót Francesco Lollobrigida, az Olasz Testvérek párt alelnöke.

Az Öt Csillag Mozgalom által megálmodott, 2019-ben bevezetett juttatás eredetileg a mélyszegénységbe süllyedt polgároknak nyújtott volna mentőövet, az elmúlt években azonban gyakoriak voltak a visszaélések, maffiózók és dúsgazdagok is igényelték. A tömeges átverés most hozzávetőlegesen hatmillió euróval károsította meg az olasz államháztartást.

Borítókép: Milánói dóm (Fotó: NurPhoto/Beata Zawrzel)