Gázai filmsorozattal is harcba szállnak Izraellel a palesztinok

Megérkeztek az első képek a Kabdat al-Ahrar, azaz a Szabadok ökle című, a Gázai övezetben készülő film forgatásáról – és a felvételek alapján valóban látványos alkotásra lehet számítani.

Először idén januárban kelt nemzetközi híre, hogy a Gázai övezetet uraló Hamász a televízióban is felvenné a kesztyűt Izraellel, és egy olyan filmsorozaton dolgoznak, amely méltó versenytársa lehet a világszerte népszerű, izraeli beépített ügynökök életét elmesélő és immár negyedik évadához érő Faudának (az arab szó jelentése: káosz). Az eddig nyilvánosságra hozott információk szerint a Szabadok ökle 30, egyenként negyvenperces epizódból állna, azzal a nem titkolt céllal, hogy bemutassa a palesztin narratívát az izraelivel szemben.

A forgatókönyv szerint egy izraeli egység megpróbál beszivárogni a Gázai övezetbe, hogy elraboljanak egy magas rangú palesztin vezetőt.

A történet alighanem azon a 2018-as incidensen alapul, melynek során állítólag az övezetbe behatoló izraeli kommandósok lelepleződtek, majd tűzharcba keveredtek, amely egy izraeli és hét palesztin életét követelte. A készítők szándéka saját bevallásuk szerint ugyanakkor kevésbé a Hamász fegyveres szárnyának bemutatása, mint inkább az átlagos palesztinok mindennapi ellenállásának ábrázolása.

A Szabadok ökle a tervek szerint az idén áprilisra eső ramadánkor kerülne adásba, amely az arab világban hagyományosan az új sorozatok premierjének időszaka. Sok idejük tehát már nincs a munkálatokra, ráadásul az alkotók panaszai szerint a dolgukat az is nehezíti,

hogy Izrael nem engedélyezi modern filmtechnika, például kamerák, objektívek szállítását a Gázai övezetbe.

Alapfelszereléssel dolgoznak Fotó: Europress/AFP/Mahmud Hams

Annyit lehet tudni, hogy a film nagyon alacsony költségvetésből készül, viszont pénzt sem kérnek érte, bárki műsorra tűzheti, aki kéri. A palesztin televíziós csatornák többsége, valamint néhány arab adó már be is jelentkezett a sorozatért. Kérdés, hogy végül hány emberhez jut el, miközben a Fauda a világ egyik legnagyobb médiaszolgáltatóján, a Netflixen is elérhető, az új évadok rendre a tíz legnézettebb film között futnak be. Bár az izraeli termékek bojkottjára felszólító úgynevezett BDS-mozgalom szerint a Fauda „arabellenes izraeli propaganda, amely dicsőíti a palesztinok ellen elkövetett izraeli háborús bűnöket”, a sorozatot még az arab világ egy részében – sőt a palesztinok között is – sokan nézik.

Fotó: Europress/AFP/Majdi Fathi

A filmben egyébként kizárólag palesztin színészek szerepelnek, a zsidó karaktereket is ők játsszák. Mint a Jerusalem Post megjegyezte, ezért aztán furcsa módon a zsidók is mind arabul beszélnek, és a zsidókat alakító nők a szerep kedvéért sem vehették le a hajukat elfedő hidzsábot. Az alkotók javára írják ugyanakkor, hogy igyekeztek hitelesen ábrázolni Izraelt, például még izraeli zászló, valamint a cionizmus atya, Herzl Tivadar képe is feltűnik néhány jelenetben.

Az izraeli portál emlékeztetett arra is, hogy a palesztin színészeknek már meggyűlt a bajuk szerepükkel, a nézők nem mindig tudják elválasztani a filmet a valóságtól.

Egy sorozatban egy zsidó nőt játszottam. Miután levetítették, egy nő megpróbált megfojtani. Azt mondta: gyűlöllek, amiért ártasz nekünk. Egy másik alkalommal egy 13 éves fiú kővel dobott fejbe, mert azt hitte, zsidó vagyok. Ez azt jelenti, hogy jól játszottam

– idézte az AFP Kamila Fadel palesztin színésznő tapasztalatait.

Borítókép: Látványos jelenet a Szabadok ökléből. (Fotó: Mahmud Hams/AFP)