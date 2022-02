Lapozó: Migráció elleni gyűlöletkeltéssel és hazugsággal vádolja a belügyminiszter a spanyol jobboldalt

Összehangolt drónfenyegetés érte Svédország atomerőműveit

A múlt hónap közepén több svédországi atomerőmű-reaktor közelébe is drónok repültek be. A hatóságok közlése szerint egyelőre senkit sem gyanúsítottak meg az esetek kapcsán, de nagy erőkkel nyomoznak az ügyben. A sugárzásbiztonsági hatóság egyik vezetője, Johan Friberg elmondta, hogy hasonló, veszélyesnek mondható légtérsértésekre korábban is volt példa, de január 15-én összehangolt akciónak tűnt az eset, mivel egy időben jelentek meg különböző helyeken lévő reaktoroknál.

A rendőrség nemzeti operatív egységének légi biztonságért felelős vezetője úgy nyilatkozott, hogy már egy ideje foglalkoznak a megelőzéssel, de mostantól különféle – nem részletezett – intézkedésekkel növelik a biztonságot és megerősítik a védelmet az ország összes működő és bezárt atomreaktora körül.

Svédországban nem ritkák a biztonsági kockázatot jelentő drónos visszaélések. Az elmúlt hétvégén elfogtak egy külföldi állampolgárt, aki a Stockholm melletti Drottningholm kastélynál – melyet a királyi család rendszeresen használ – reptetett egy drónt. A férfit később elengedték, de az ügyészség vizsgálódik az ügyben.

Forrás: Dagens Nyheter