Meloni elutasította Salvini szövetségkötési ajánlatát

A megromlott viszony helyreállítása azonban csöppet sem egyszerű. Giorgia Meloni, az ellenzéki Olasz Testvérek vezetője nem rejtette véka alá csalódottságát és elzárkózását.

Jobb egyedül, mint rossz társaságban

– üzente a békejobbot nyújtó Salvininek. – Amit Matteo tett, az őrület. Abban állapodtunk meg, hogy nem szavazunk Sergio Mattarellára (az újraválasztott államfőre), mégis ezt tette – nyilatkozta, utalva arra, hogy jobboldali szövetségese a baloldallal szavazott. Kitért arra is, hogy a Salvini által felkínált föderáció elképzelését már hónapokkal korábban sem támogatta, véleménye szerint a Liga főtitkára a szintén jobboldali, kormánypárti Hajrá, Olaszország! szavazatainak megszerzésére pályázik.

Meloni úgy érzi, szövetségesei becsapták. – Én ez alkalommal is tisztességesen jártam el. A gond az, hogy a többieknek el kellene dönteniük, hogy a jobbközéppel vagy a kormánnyal akarnak-e szövetkezni. Az Olasz Testvérek és a baloldali Demokrata Párt közül a demokratákat választották – részletezte csalódottságát a Quarta Repubblica tévéműsorban Meloni. – Leginkább az dühít, hogy egy kitűnő lehetőséget vesztegettünk el. Az utolsó tárgyaláson mindannyian abban állapodtunk meg, hogy Mattarellának nincs maradása. Salvini még azzal is viccelődött, nem írhatjuk a szavazócédulára: „Mattarella nem” – számolt be az eseményekről Meloni.

Bántónak nevezte azt is, hogy Mattarella megválasztásáról a sajtóból értesült. Az Olasz Testvérek elnöke végül úgy fogalmazott, nem áll szándékában tovább alkalmazkodni, inkább az olaszokkal szövetkezik.

– Olaszország a gazdasági krízis peremére került, a családok és a vállalatok térdre rogytak, határainkat pedig folyamatosan ostrom alatt tartják az illegális bevándorlók. A kormányt támogató formációk pedig természetellenes szövetségek és föderációk építésén fáradoznak, a túlélés reményében. Mennyi ideig akarnak még szerepet vállalni ebben a szégyenteljes színjátékban? – tette fel a kérdést Facebook-oldalán Meloni, aki szerint a politikai taktikázások helyett vissza kellene adni a választás lehetőségét az állampolgároknak.

Borítókép: Giorgia Meloni, az Olasz Testvérek elnöke leadja voksát a parlament, vagyis a római Montecitorio-palota alsóházi termében 2022. január 25-én, az olasz elnökválasztás második fordulójának napján. (Fotó: MTI/AP pool/Alessandra Tarantino)