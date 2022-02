Olaszországban februártól a mindennapi élet az oltási igazolással működik

Olaszországban keddtől megkezdődött az oltási igazolások általános használata, a dokumentum felmutatását kérik a legtöbb üzletben, a vendéglátóhelyeken és a közlekedési eszközökön. Eltörölték továbbá a külföldről érkezők tesztkötelezettségét, és meghosszabbították a szabadtéri maszkhasználat kötelezettségét.

Oltási igazolás kell az üzletekbe való belépéshez, kivéve az élelmiszerboltokat és az alapvető szükségcikkeket áruló boltokat, közöttük a gyógyszertárakat. Kérik az igazolást a ruhaüzletek, a dohányboltok, a könyvesboltok bejáratánál, valamint a bankokban, postákon és más hivatalokban. A kormány először úgy tervezte, hogy a postahivatalokban a nyugdíjak felvételéhez nem lesz szükséges az oltási igazolás, később viszont korrigált, hiszen mivel ötven év felettiekről van szó, számukra kötelező az oltottság.

Oltási igazolás szükséges a sportlétesítményekben, kulturális intézményekben, mozikban, színházakban, koncerttermekben, zárt és szabadtéri vendéglátóhelyeken, hotelekben, a városi tömegközlekedésben és a távolsági járatokon. Az oltási igazolásnak legalább egy adag vakcina felvételét kell igazolnia. A mobiltelefonokra letöltött vagy papírra kinyomtatott igazolást az üzletek, hivatalok, intézmények bejáratánál ellenőrzik vagy a bárokban például a kasszánál fizetéskor. Ahol nem lehetséges az egyenkénti ellenőrzés, szúrópróbaszerűen zajlik a kontroll.

Az oltási igazolást a betegségből való gyógyulás vagy negatív teszteredmény válthatja ki.

Az egy vagy két adag oltással bírók igazolásának érvényességét hat hónapra csökkentették. Az emlékeztető oltás felvételét is bizonyító igazolás hatályát határozatlan időre meg akarják hosszabbítani, de arról még nem született végleges döntés. Utóbbi hasznos lehet majd azoknak a külföldieknek, akik kora ősszel kapták meg az emlékeztető oltást és a következő hónapokban vagy nyáron akarnak Olaszországba menni.

Február elsejétől az 50 év felettiek számára kötelezőnek számít az oltottság. Nem elegendő többé az egy adag vakcina: aki csak egy oltást vett fel, ismét be kell oltatnia magát, és az emlékeztető oltást is pótolni kell. Az oltás vagy nem elegendő számú oltás nélkülieket egyszeri 100 euróval bírságolják meg. Február közepétől az 50 év felettiek munkát sem vállalhatnak oltás nélkül. Az oltási kötelezettség 28 millió ötven év feletti olaszt érint. Az ország határain eltörölték a belépők tesztkötelezettségét, de az oltottsági vagy védettségi igazolás továbbra is kötelező. Február 10-ig továbbra is kötelező a maszkhasználat szabadtéren. Február 11-én újranyitnak a diszkók és más szórakozóhelyek.

A kormány ugyan eredetileg még meg akarta hosszabbítani a zárvatartásukat, de a kereskedelmi szektor a közelgő Bálint-napra hivatkozva az újranyitás mellett érvelt

– írta a La Repubblica napilap. Az oktatási minisztérium közölte, hogy az idén, két év után először, megtartják az írásbeli érettségiket.

Borítókép: Utasokat ellenőriznek rendőrök a római Fontivegge vasútállomáson 2021. december 6-án (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Giuseppe Lami)