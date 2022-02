Orbán Viktor bejelentkezett a brüsszeli EU-csúcstalálkozóról

– Közös célunk a béke – ezzel a mondattal jelentkezett be a brüsszeli EU-csúcsról Orbán Viktor. A miniszterelnök a fotón Emmanuel Macron francia elnök és António Costa portugál miniszterelnök társaságában látható.

Írtunk róla: Brüsszelben több mint negyven afrikai állam- és kormányfő, valamint az európai országvezetők részvételével tartanak kétnapos EU–Afrika-csúcstalálkozót, amelyen a magyar miniszterelnök is részt vesz. A súlyos ukrán–orosz helyzet miatt a vezetők viszont kénytelenek a keleti határokról is beszélni: tegnap egyórás informális egyeztetést tartottak az ügyről. Orbán Viktor miniszterelnök a csúcsértekezletet megelőzően, hétfőn telefonon egyeztetett Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével. A két vezető akkor megállapította, hogy a helyzet romlik, ugyanakkor egyetértettek abban, hogy folytatni kell a diplomáciai erőfeszítéseket a konfliktus békés megoldása érdekében. Leszögezték: szükség van a további párbeszédre, a háború elkerülése ugyanis egész Európa, így Magyarország érdeke is.

Borítókép: Orbán Viktor a tavaly decemberi, brüsszeli EU-csúcson (Forrás: MTI)