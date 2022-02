Óriási lyukat robbantott a lövedék a kijevi lakóépületbe + videó

Óriási lyukat robbantott egy becsapódó lövedék egy emeletes lakóház oldalába Kijevben. A jelentések először arról szóltak, hogy csodával határos módon a támadásban senki nem halt meg,

később azonban kiderült, hogy ketten életüket vesztették, hatan pedig megsérültek.

A lövedék a 17–18. emeleten találta telibe az épületet, amely nagyjából másfél kilométerre fekszik a Szikorszkij repülőtértől. A 16 és 20. emelet között több lakás megrongálódott, hat pedig lényegében teljesen megsemmisült. A támadás után 80 lakost evakuáltak. A becsapódás pillanatáról videót is közzétettek:

A BBC beszámolója szerint a helyszínt a hatóságok részint megtisztították a romoktól, de most is katasztrófa sújtotta területnek néz ki. Az egyik környéken élő férfi arról beszélt, soha nem látott még ilyen pusztítást, és arra kérte a nyugati országokat, hogy segítsenek hazáján. Korábban az ukrán külügyminiszter is megosztott egy képet a Twitteren az épületről, azt követelve, hogy a nyugati világ állítsa meg az „orosz háborús bűnösöket”.

Moszkva állítja: kizárólag katonai célpontokat támadnak. A közösségi médiába feltöltött felvételekből azonban egyértelműen kiderül, hogy civilek is többször célkeresztbe kerültek. Városi hadviselésben, mint amilyennel Kijevben is szembenéznek, egyébként is magas a kockázata, hogy civileket is eltalálnak. Az ukránok közlése szerint eddig majd 200 civil életét követelte a háború.

Közben az orosz média is azzal vádolja az ukrán hadsereget, hogy Kelet-Ukrajnában lakott területeket lőtt tüzérségével.

Borítókép: Hat lakás teljesen megsemmisült. (Fotó: MTI/AP/Efrem Lukackij)