Átmeneti áremelésre és munkanélküliségre számít Putyin

Oroszország gazdasága mindenképpen alkalmazkodni fog a nyugati szankciók teremtette új realitásokhoz, de a strukturális változások az árak és a munkanélküliség átmeneti emelkedéséhez vezethetnek – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök egy szerdai gazdasági videókonferencián. „Az orosz gazdaság mindenképpen alkalmazkodni fog az új realitásokhoz. Megerősítjük technológiai és tudományos szuverenitásunkat. További forrásokat irányítunk a mezőgazdaság, a gyártás, az infrastruktúra és a lakásépítés támogatására. A gyorsan növekvő, dinamikusan fejlődő nemzetközi piacokra tekintettel tovább fogjuk fejleszteni a külkereskedelmi kapcsolatokat” – mondta Putyin.

Kétségtelen, hogy az új realitások mélyreható strukturális változásokat igényelnek gazdaságunkban, és hadd ne titkoljam, ezek nem lesznek könnyűek, az infláció és a munkanélküliség átmeneti emelkedéséhez vezetnek

– mondta.

„Ebben a helyzetben a mi feladatunk az, hogy minimalizáljuk az ilyen kockázatokat, és ne csak szigorúan teljesítsük az állam minden szociális kötelezettségét, hanem új, hatékonyabb mechanizmusokat is indítsunk a polgárok és jövedelmeik támogatására” – hangsúlyozta az elnök. Megjegyezte, hogy az orosz jegybank devizatartalékai egy részének jogtalan külföldi befagyasztása megkérdőjelezi az úgynevezett első osztályú eszközök megbízhatóságát. „Valójában mind az Egyesült Államok, mind az EU nagyon is valóságos mulasztást jelentett be az Oroszországgal szembeni kötelezettségeinek teljesítésében. Ma már mindenki tudja, hogy a pénzügyi tartalékokat egyszerűen el lehet lopni – fogalmazott Putyin. – És ezt látva sok ország a közeljövőben elkezdheti – és biztos vagyok benne, hogy el is kezdi – a papíralapú vagy digitális megtakarításait valódi tartalékokká konvertálni, áruk, föld, élelmiszerek, arany és más valós eszközök formájában. Ez pedig csak növelni fogja a hiányt ezeken a piacokon” – mondta Putyin. Megfogadta, hogy Oroszország, a Nyugattal ellentétben, tiszteletben tartja a külföldi vállalatok tulajdonjogát és azok, amelyek a maradás mellett döntenek, a jövőben biztos további fejlődési lehetőségeket kapnak. Az orosz elnök azt mondta, hogy a szövetségi költségvetés bevételei elegendőek a tervezett projektek finanszírozására, és a központi banknak nem kell majd beindítania a bankóprést.

Most nem a pénz a probléma, megvannak a források. A legfontosabb nehézségek az alkatrészek, a berendezések és az építőanyagok szállításával, valamint a kivitelezők munkájának megszervezésével kapcsolatosak

– mondta.

A legfontosabb feladatnak az áruk megfizethetőségét nevezte, mindenekelőtt az alapvető árucikkek, a gyógyszerek és gyógyászati termékek esetében. Mint mondta, azonnal meg kell oldani a logisztikai és egyéb objektív problémákat, amelyek az árak megugrásához vezethetnek. Ugyanakkor óvta a hatóságokat a kézi árszabályozástól, hogy biztosítva legyen az áruk elérhetősége a fogyasztói piacon. Azt hangoztatta, hogy az árak stabilizálását a kínálat növelésével kell elősegíteni, többek között az exporttermékek hazai piacra történő átirányításával. „Ennek objektíven alacsonyabb árakhoz kell vezetnie az országon belül, beleértve a benzin, a gázolaj, a bitumen, a fémek és más exportáruk árát is” – mondta Putyin. Hangsúlyozta, hogy nem lesz probléma a szövetségi költségvetésből történő finanszírozás. Megismételte: „A probléma nem a pénz, a fő nehézségek az alkatrészek, a berendezések, az építőanyagok beszerzésével és a vállalkozók munkájának megszervezésével kapcsolatosak. Ezért az egyes projektek és szakaszaik végrehajtásának időzítése és eszközei változhatnak” – mondta. Putyin azt is javasolta, hogy a kormány fontolja meg az útépítésen felüli infrastrukturális projektek elindítását is ebben az évben, és növelje meg az orosz vállalatoktól történő beszerzések volumenét, például a tömegközlekedés terén. Indítványozta, hogy a kabinet növelje az állami megrendelések keretében fizetendő előlegek összegét legalább a szerződés értékének 50 százalékára, és csökkentsék az ilyen szerződések szerinti fizetési határidejét hét napra.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök a nemzethez szól Moszkvában 2022. február 24-én. (Fotó: MTI/AP/Orosz elnöki sajtószolgálat)