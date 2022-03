Lapozó: Svédország megerősíti haderejét

Egymillió menekültet várnak Olaszországba

Eddig ezer ukrán menekült lépte át az olasz határt, de akár egymillió személy fogadására is fel kell készülnie Olaszországnak. A távolsági autóbuszokkal túlnyomórészt gyermekek és asszonyok érkeztek. Jelenleg 250 ezer főnyi ukrán kisebbség él az országban, a menekültek egy részét várhatóan családtagjaik szállásolják el. A tartományok is készülnek a menekültek fogadására. Az érkezőket az egészségügyi vészhelyzet idejében kialakított Covid-hotelekben helyezik majd el, ahol egészségügyi ellátást is biztosítanak. A rendkívüli helyzetre való tekintettel az ukrajnai menekülteknek nem kell menedékkérelmi igényt benyújtaniuk, az ország automatikusan elismeri jogosultságukat.

Puglia tartomány Troia településének polgármestere két segélyhívó telefonvonalat is kialakított, amelyen a menekültek közvetlen kapcsolatba léphetnek a lakhatást és ellátást felajánló szervekkel. Nagy presztízsű olasz egyetemek ösztöndíjjal támogatják a menekült diákokat. A római Luiss egyetem tíz diák számára ajánlott fel ingyenes tanulási és lakhatási lehetőséget, hogy bátorítsa a hazájuktól elszakadt fiatalokat.

Források: milano.corriere.it, repubblica.it, ilmessaggero.it