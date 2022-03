Lapozó: Ukrajna, Grúzia és Moldova egyidejű EU-s csatlakozását sürgeti Grúzia elnöke

Migránsok gyújtottak fel egy zárt befogadóközpontot Lyonban

Tűz ütött ki hétfőn a lyoni Saint-Exupéry nemzetközi reptér melletti zárt befogadóközpontban. A börtönszerű intézményben olyan illegális, papír nélküli migránsokat őriznek, akiket korábban már végzésben szólítottak fel Franciaország elhagyására, azonban valamilyen oknál fogva mégsem tudják elhagyni az ország területét.

A lángok a Saint-Exupéry befogadóközpont közösségi terében törtek fel, megfékezésükre negyven tűzoltóautó és száz tűzoltó érkezett ki a helyszínre. A tűzben összesen harminc őr és fogvatartott kapott füstmérgezést, négy embert szállítottak kórházba, ketten pedig súlyosan megsérültek. A nyomozás előzetes információi szerint a tüzet szándékosan okozta a fogva tartottak egy csoportja. A zárt befogadóközpontban nem ez az első szándékos gyújtogatás, 2019-ben már hasonló esethez riasztották a tűzoltókat. Az intézmény férőhelyeinek számát nemrégiben megduplázták, ugyanis a kitoloncolásra váró migránsok többségét többnyire a maximális ideig, azaz akár 90 napig is őrizni kell az intézményben, mielőtt valóban elhagyják az országot.

Forrás: valeursactuelles.com

Belgiumban rekordmennyiségű jódtabletta fogy az orosz atomfenyegetettség miatt

A belgiumi gyógyszertárakban soha nem látott mennyiségű, 32 483 doboz jódtabletta fogyott egy nap alatt, miután a belgák megrohamozták patikákat. A Belgiumban ingyenesen átvehető jódtabletták iránt akkor nőtt meg ismét a kereslet, amikor a nemzetközi hírcsatornák beszámoltak a csernobili atomerőmű körül zajló harcokról, valamint miután Moszkva bejelentette, hogy készenlétbe helyezte atomarzenálját. Az atomenergia ellenőrzéséért felelős belga ügynökség ugyanakkor arra figyelmeztette a belgákat, hogy a jelenlegi helyzetben nincs szükség a jódtabletták szedésére, csak a hatóságok által kiadott riasztás után szabad bevenni őket.

A lakosságnak kiosztható ingyenes jódtabletták országos rendszeréről először 2016-ban, a brüsszeli terrortámadást követően döntött az akkori belga egészségügyi miniszter, Maggie de Block, amikor felmerült a gyanú, hogy a terroristák a belgiumi atomerőműveket is célpontnak tekinthetik majd.

Forrás: brusselstimes.com

Ukrajna, Grúzia és Moldova egyidejű EU-s csatlakozását sürgeti Grúzia elnöke

„Az Európai Uniónak nyitnia kell felénk” – jelentette ki Salomé Zourabichvili, Grúzia elnöke a France2 televíziónak adott kedd reggeli interjújában. Az elnök asszony elítélte az Ukrajna ellen indított orosz háborút és élesen bírálta az orosz elnököt:

„Vlagyimir Putyin ezúttal elkalkulálta magát. Tévedett az ukrán ellenállás erejéről, az ukrán vezetés politikai döntéseiről, az Európai Unió reakcióiról és arról, hogy Moszkva mennyire tudja majd megfélemlíteni ellenfeleit a nukleáris fenyegetéssel. Az orosz elnök a teljes megadást követeli, ez pedig elfogadhatatlan. A megadásról csakis egy ember dönthet, az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij, külső nyomás nélkül. Az Európai Unió fegyverarzenállal is támogatja Ukrajnát, és ez meglepte Vlagyimir Putyint. Precedens nélküli az is, hogy két olyan nagyhatalom, mint Franciaország és Németország – ez utóbbi különösen – Ukrajna mellé állt a fegyveres konfliktusban. Eljött az idő, hogy Európa megnyissa számunkra is a kapuját. Ukrajna természetesen kivívta magának az elsőbbség jogát, de ez megfelelő pillanat arra is, hogy az EU Grúziának és Moldovának is azonnali felvételt biztosítson, csak úgy, mint Nyugat-Balkán számára. Az Európai Unió jobban tenné, ha nem keltene olyan benyomást Putyin számára, hogy maradtak még gyenge pontok Európában és környékén, ahova az orosz elnök inváziót indíthat” – fejtette ki álláspontját az EU azonnali, nagyszabású bővítésével kapcsolatban Grúzia elnöke.

Forrás: francetvinfo.fr

Fotó: Salomé Zourabichvili (Fotó: Twitter)