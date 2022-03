Lapozó: Az olasz kormányfő új energiaforrások után kutat

Történelmi változás: Finnország lakossága támogatja az ország NATO-csatlakozását

Az orosz katonai invázió után készítettek közvéleménykutatást Finnországban, amelyből az derül ki, hogy a finnek többsége azt szeretné, ha a független ország csatlakozna az Észak-atlanti Szerződéshez. A kérdésről a közmédia készíttetett felmérést a múlt héten, amelynek eredményeit hétfőn publikálta. A reprezentatív közvélemény-kutatásból az derül ki, hogy a megkérdezettek 53 százaléka támogatná csatlakozást, míg 28 százalék ellenezné azt. A bizonytalanok aránya 19 százalék. A legutóbbi, 2017-es felméréshez képest a támogatók aránya 34 százalékot növekedett, ami történelmi méretű, mert gyakorlatilag a támogatók és az ellenzők aránya felcserélődött, írja az Yle.

Forrás: Yle

A spanyol kormány megkönnyíti az Ukrajnából menekülő fiatalok egyetemi jelentkezését

A spanyol egyetemekért felelős minisztérium ígéretet tett arra, hogy támogatja azokat az ukrán diákokat és tanárokat, akik kénytelenek elhagyni hazájukat az oroszok támadása miatt. Joan Subirats tárcavezető hangsúlyozta, hogy teljes mértékben egyetért az Oroszországot sújtó nyugati szankciókkal, és minden erejével azon van, hogy saját minisztériumán keresztül is segítse az ukránokat. A Spanyolországba érkező egyetemi hallgatók helyzetének könnyítéséért egyebek mellett enyhítik a felvételi követelményeket, hogy a fiatalok mielőbb folytathassák hazájukban megkezdett tanulmányaikat, és viszonylag rendezett körülmények között élhessenek tovább. Subirats hangsúlyozta: – Minden erőnkkel segíteni fogunk most is, hiszen ugyanezt tettük korábban az afganisztáni menekültekkel is. Az afgán diákok esetében spanyol nyelvi kurzusokat is indítottak, valamint lehetőséget adtak a spanyol kulturális értékek elsajátítására is, hogy könnyebben be tudjanak illeszkedni a társadalomba és a helyi rendszerbe.

Forrás: cope.es

Az olasz kormányfő új energiaforrások után kutat

Olaszország el akarja kerülni az energetikai vészhelyzetet, ezért alternatív megoldásokat keres arra az esetre, ha elakad a gázszállítmány Oroszország felől az elhúzódó orosz–ukrán háború miatt. Olaszország gázfogyasztásának negyvenöt százalékát fedezi az Oroszországból érkező energia. Alternatívák és új forgatókönyvek kidolgozása nélkül jövő őszre gázválság alakulhat ki az országban. A kormány jelenleg azt tervezi, hogy növeli a szélenergia arányát, öt százalékról tízre. Továbbá tervben van a hőerőművek maximális kihasználása is.

A „gázmentő” elnevezésű rendelet a használaton kívüli szélerőművek újraindításáról is szól. A krízis megelőzésének egyik kulcsfontosságú szereplője Algéria, amely a második legnagyobb gázenergia-szállító Olaszország számára. Luigi di Maio külügyminiszter a napokban Algériába utazott, hogy a korábban megállapodott gázmennyiség növeléséről tárgyaljon.

– A törekvések első körben a 2022–23-as téli fűtési szezon orosz gáztól mentes megoldását, második lépésben pedig az orosz gázfüggőség teljes megszüntetését célozzák – nyilatkozta Roberto Cigolani ökológiai átmenetért felelős miniszter.

Forrás: iltempo.it

Borítókép: Mario Draghi (Fotó: MTI/AP/Reuters pool/Remo Casilli)