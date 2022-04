Lapozó: Háborús politikája miatt kritizálja Magyarországot a legnagyobb spanyol hírügynökség

Svédországban újabb jelek mutatnak a NATO-csatlakozás felé

A svédországi szociáldemokrata kormányfő többször hangsúlyozta az orosz–ukrán háború kitörése óta, hogy jelenleg nem aktuális az észak-atlanti szerződéshez való csatlakozás. Magdalena Andersson pártjának kongresszusa is emellett foglalt állást. Az elmúlt időszakban ugyanakkor élénk vita kezdődött a kérdésről a svéd Szociáldemokrata Pártban, közölte Tobias Baudin, a párt titkára. A tömörülés vezetése a pártszervezetnek írt friss levelében leszögezte, hogy Svédország biztonságpolitikai helyzete alapvetően megváltozott a háborúval – derül ki a párt hétfő reggeli sajtóközleményéből. Az elmúlt időszakban egyre többen támogatják a svéd csatlakozást, a lakosság körében is nagyot emelkedett a támogatók száma. A legnagyobb jobboldali párt, a Mérsékeltek a csatlakozás mellett érvelnek, ahogy a kereszténydemokraták és a liberálisok is. A hétvégén az is kiderült, hogy az eddig NATO-ellenes szélsőjobboldali párt, a Svéd Demokraták is változtattak álláspontjukon, a párt vezetője úgy nyilatkozott, támogatnák az esetleges csatlakozást. – Ami most megváltozott, az az, hogy Finnország is a NATO-tagság felé halad, és sok jel arra utal, hogy a közeljövőben ez megtörténhet. Ez és az a tény, hogy Ukrajna – amely nem tagja a NATO-nak – teljesen egyedül maradt a háborúban, álláspontunk megváltoztatására késztetett – mondta el a Svenska Dagbladetnak Jimmie Åkesson.

Forrás: SVT, Svenska Dagbladet