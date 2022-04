Szülei sem értették, miért akart elnök lenni Zelenszkij

Ritka bepillantást engedett Volodimir Zelenszkij családjának életébe Liron Ederi, az ukrán elnök szülővárosának, Krivij Rihnek a rabbija. Egy ortodox zsidó lapnak adott héber interjúban, amelyet a The Times of Israel is szemlézett, a rabbi többek között arról mesélt, hogy a színészből lett politikus apja, Olekszandr Zelenszkij értetlenül állt az előtt, hogy fiuk miért akart elnök lenni.

Mi hiányzott az életéből, hogy elnök akart lenni? Miért?

– panaszolta neki állítólag az apa. Felidézte, hogy a választások után a szülők teljesen visszahúzódtak. Nem vágytak a figyelemre, nem értették, hogy a fiuknak mi szükségük volt erre, vissza akarták kapni a csendes családi életüket.

Számukra a fiuk elnökké választása inkább volt beteljesült rémálom, mint álom

– magyarázta a rabbi.

A cikk emlékeztet rá, hogy a Zelenszkij család a megnövekedett figyelem ellenére kerüli a médiát, sosem adott interjúkat. A háború kirobbanása után elmenekültek a kelet-ukrajnai Krivij Rihből.

Liron Ederi beszélt arról is, hogy az ukrán elnök apja azért néhány alkalommal közben járt a zsidó közösségért. Állítólag szerepe volt abban, hogy nem fogadták el a törvénytervezetet, amely betiltotta volna a kóser vágást Ukrajnában (ahogy az megtörtént több európai országban). Legutóbb pedig azért lobbiztak, hogy több forrás jusson a zsidó iskoláknak.

Volodimir Zelenszkij egyébként nem csinál titkot zsidóságából, de nem is hangsúlyozza túlzottan. A cikk felidézi, hogy egy 2019-es interjúban úgy tréfálkozott:

A tény, hogy zsidó vagyok, alig fér be a húsz közé hibáim hosszú listáján.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnökjelölt újságíróknak nyilatkozik Kijevben, miután elvégezte a drog- és alkoholtesztet az ukrán elnökválasztás második fordulójába jutott jelöltek vitája előtt 2019. április 5-én. (Fotó: MTI/EPA/Sztepan Franko)