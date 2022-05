Gyerekeket vádolnak szexuális zaklatással nem megfelelő névmások használata miatt

Ahogy az anya elmondta, a fia egyik barátjával összeveszett a „they/them” névmást használó diák, ordibált a fiúval, amiért a számára nem megfelelő névmást használta. Braden ezért védelmébe vette barátját, de végül ők kerültek bajba: most szexuális zaklatással vádolják őket.

A megvádolt gyerekeket a Wisconsin Institute for Law and Liberty (WILL) nevű szervezet védi. Luke Berg, a WILL helyettes jogtanácsosa elmondta, „a IX. cikkely szerinti szexuális zaklatás tipikusan olyan dolgokat takar, mint a nemi erőszak, a randevúval kapcsolatos erőszak, a szexuális szívességért cserébe történő ellenszolgáltatás; tehát igazán kirívó dolgokat. Ebben az esetben azonban semmi ilyesmi nem történt.”

Az üggyel kapcsolatban az iskola közleményt adott ki, melyben a következőket írta: „A Kimberly tankerület tiltja a zaklatás és az erőszak minden formáját az összes törvénnyel összhangban, beleértve a IX. cikkelyt is, és továbbra is támogatni fogunk minden diákot, nemtől függetlenül.”

