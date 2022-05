Kitart a katonai semlegesség politikája mellett Ausztria

Ausztria továbbra is ragaszkodik a katonai semlegességhez, de politikailag szolidaritást vállal az orosz támadás ellen harcoló Ukrajnával – jelentette ki az osztrák külügyminiszter egy szerdai interjúban. Alexander Schallenberg a Deutschlandfunk német országos közszolgálati rádióban sugárzott interjúban kiemelte:

Bécs tudomásul veszi, hogy Finnország és Svédország az évtizedek óta képviselt semleges álláspontot feladva csatlakozik a NATO-hoz, de Ausztria semleges marad.

A konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) politikusa elmondta, hogy az osztrákok túlnyomó többsége a közvetlen szomszédságban zajló háború ellenére továbbra is pártolja az 1955-ben választott semlegességet, ezért nincs ok változtatni ezen. Ugyanakkor a kitartás a semlegesség mellett nem jelenti azt, hogy Ausztria elszigetelődik, hiszen az Európai Unió tagjai közül Málta és Írország sem tagja a NATO-nak. Fontos tényező az is, hogy a katonai semlegesség nem jelent politikai semlegességet – emelte ki az osztrák diplomácia vezetője, hozzátéve, hogy hazája szolidaritást vállal Ukrajnával és az EU biztonságához is hozzájárul.

Mint mondta, „mindig is tudtuk, hogy hol állunk”, és a „civilizációs törést”, a közös kultúra megtagadását jelentő orosz támadással kialakult helyzetben „egyértelműen Ukrajna mellett állunk”.

Kifejtette: Ausztria nemzetközi összevetésben kiemelkedően sok humanitárius segélyt nyújt Ukrajnának, fegyvert viszont nem ad. Továbbra is így járnak el, mert „az Ukrajnának nyújtott segítség nem korlátozódhat a fegyverekre” – mondta Alexander Schallenberg.

Borítókép: orosz légicsapásban megsemmisült épület romjait locsolja egy tűzoltó a kelet-ukrajnai Derhacsiban 2022. május 15-én (Fotó: MTI/AP/Bernat Armangue)