Lapozó: Napelemekkel és home office-szal kompenzálná az inflációt Spanyolország

A spanyol jobboldal szerint az illegális bevándorlók miatt nő a szexuális zaklatások aránya

„Az illegális bevándorlók miatt nő a szexuális zaklatások aránya” – jelentette be a spanyol Santiago Abascal. Az Orbán Viktor miniszterelnökkel is jó kapcsolatot ápoló jobboldali Vox vezetője szerint a szexuális bántalmazások és zaklatások száma folyamatosan növekszik Spanyolországban, és sok esetben az illegális migránsok közül kerülnek ki az erőszaktevők. Abascal szerint csökkenteni kell a büntethetőségi korhatárt, valamint minden olyan bevándorlót ki kell utasítani az országból, aki szexuális vagy más típusú bűncselekményt követ el. A Vox-vezér hangsúlyozta: pártja nem azt állítja, hogy az összes ilyen típusú bűntettet migránsok követik el, de kiemelten fontos az olyan bevándorlók figyelemmel kísérése, akik az európaival ellentétes kultúrában nevelkedtek és emiatt nem tisztelik a helyi szokásokat, mert egyre több bűncselekmény róható fel nekik.

Forrás: 20minutos.es

Óriási a migrációs nyomás az olasz partokon

Számos krízishelyzettel kell megküzdenie Olaszországnak, a bevándorlók előtt azonban továbbra is nyitva áll a kapu, a bevándorlási politika változatlan. Míg 2019-ben, Matteo Salvini belügyminisztersége idején 1561 bevándorló lépett az olasz partokra, addig idén január óta már 17 863 migráns érkezett Olaszországba a Földközi-tengeren keresztül. Komoly gondot okoz az olasz befogadó rendszereknek, hogy a százezer ukrán háborús menekült ellátása mellett folyamatos készenlétben kell állnia a déli partokon kikötő menekültek ellenőrzésére és fogadására is. A tengeri határszakaszon szabadon áramlanak, napi rendszerességgel kötnek ki a tengerpartokon a migránsok gumicsónakjai. Huszonnégy óra leforgása alatt százan érkeztek Szardínia szigetére, 146-an Lampedusára. Nemcsak tunéziaiak és líbiaiak kelnek útra, hanem Etiópiából, Szomáliából, Pakisztánból, Marokkóból és Szudánból is egyre többen indulnak el egy jobb élet reményében. A héten a nyolcadik gumicsónak kötött ki a calabriai partokon. A legtöbb esetben a fürdőző helyi lakosok értesítik a hatóságokat, akik mire megérkeznek a partra szállás helyszínére, már hűlt helyét találják az érkezőknek. Ide főképpen Afganisztánból, Palesztinából és Szíriából érkeztek az utóbbi időszakban. Naponta dőlnek meg a bevándorlási rekordok Olaszországban, de a kormány nem hajlandó lezárni a kikötőket a migránsok elől. A számadatok annak ellenére emelkednek, hogy a líbiai parti őrség folyamatosan ellenőrzi a Földközi-tenger déli partszakaszát és fordítja vissza az útnak indult hajókat.

Forrás: lanuovabq.it

Napelemekkel és home office-szal kompenzálná az inflációt Spanyolország

Heti három nap távmunkát és saját napelemeket javasol a spanyol kormány a közigazgatásban. María Jesús Montero adóügyi és közigazgatási miniszter bejelentette: az energiaárak eszkalálódása miatt hamarosan olyan intézkedéseket vezetnek be, amelyek rövid távon fejtik ki hatásukat és gyakorlatilag azonnali megtakarítást lehet velük elérni. A miniszterek tanácsa által elfogadott energiatakarékossági tervben szeptember 30-ig elősegítik a heti háromnapos távmunkát, valamint előmozdítják a napelemek középületekre telepítését azzal a céllal, hogy a lehető legtöbb energiát takarítsák meg és megbirkózzanak a háború okozta nehézségekkel. A távmunka általános jelleggel lesz bevezetve, de a helyettes államtitkárok fogják eldönteni, hogy mely pozíciók eshetnek bele ebbe a lehetőségbe és melyek nem. Ezzel együtt a személyes szolgáltatásokat legalább negyven százalékban biztosítani kell majd a hét minden munkanapján. A csomagban szerepel az is, hogy ösztönözni fogják a közalkalmazottakat a tömegközlekedés és a bicikli használatára. Montero hozzátette, tervben van az épületek hőmérséklet-szabályozásának és világítási rendszerének módosítása, valamint a munkaterületek jobb kihasználása is.

Forrás: rtve.es