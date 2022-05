Lapozó: Újabb kormányválság fenyegeti Olaszországot

A svéd cégek gyors intézkedést követelnek a kormánytól az elszabaduló energiaárak miatt

Az egekbe szökő áramárak nehéz helyzetbe hozták a dél-svédországi vállalatokat, ráadásul az elektromos tarifák lényegesen eltérnek a természeti erőforrásokban gazdagabb észak és a szegényebb déli régiók között, ami a sűrűbben lakott lenti országrészben további feszültséget és egészségtelen versenyelőnyt okoz. Az Oskarshamn-Nytt regionális lapban számos cég sürgős cselekvésre szólította fel a kormányt.

„Az energiaárakat tekintve drámai a helyzet. Nekünk, vállalkozóknak ez súlyos terhet jelent, akár csődfenyegetettséget vagy gyárköltöztetést is okozhat” – mondta el Dan Nilsson, egy alumíniumipari cég vezetője. Hozzátette, a kormány nem veszi elég komolyan a kialakult helyzetet. Szerinte a kabinetnek legalább olyan gyorsan kellene az elszabaduló energiaárakra reagálnia, mint a NATO-hoz való csatlakozás tekintetében. A déli cégeknek sok esetben már az év elején megtriplázódott az áramszámlájuk, miközben északon mérsékeltebb volt a drágulás, ez pedig egyenlőtlen versenyhez vezetett. Egy gépipari cég vezérigazgatója, Sören Stenbäck azt mondta, Svédország úttörő volt az egyenletes villamosenergia-ellátásban, északon víz-, délen pedig atomenergiatermeléssel, de ez már nincs így, a reaktorok bezárása felborította az egyensúlyt. Vélekedése szerint a nap- és szélenergia csak az atomenergia kiegészítője lehet.

Forrás: Samnytt

Már a finn háztartások is anyagi gondokkal küzdenek a magas élelmiszerárak miatt

Akár ötszáz euróval (190 ezer forinttal) is emelkedhet egy átlagos háztartás havi élelmiszerszámlája a tavalyihoz képest, olvasható a finn közmédia oldalán. „A gyermekes családok jövedelmének nagy része már most is a mindennapi javakra, azaz az élelmiszerre és a lakhatásra megy el” – állítja Tiina Ristikari professzor, aki az emelkedő árak gyermekes családokra gyakorolt hatását vizsgálta. A kutató szerint az elhúzódó áremelkedések jelentős hatást gyakorolnak a családokra, különösen az egyszülősökre, ami a gyermekek közérzetében és tanulmányi előmenetelében is megmutatkozik. Számítások szerint a háztartások tíz százaléka már most is anyagi gondokkal küzd. Számításai szerint a szegénységi szint alatt élő százezer gyermek mellé idén még 13 ezer kerül. Ristikari szerint, ha ez így folytatódik, hamarosan a 90-es évek gazdasági válságához hasonló helyzet alakul ki Finnországban, amely mögött a koronavírus-járvány és az ukrajnai válság áll.

Forrás: Yle