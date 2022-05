Lapozó: A magyar LMBTQ-politikát kéri számon Spanyolország

Homofób támadások kereszttüzébe kerültek a belga majomhimlősök

Marc Van Ranst virológus-professzor, a belga kormány járványügyi tanácsadója vasárnap a Twitteren jelentette be, hogy Belgiumban négy majomhimlő-fertőzést regisztráltak az egészségügyi hatóságok, és mind a négy fertőzés a homoszexuális közösségek fétisfesztiváljához, az Antwerpenben megrendezett Darklands fesztiválhoz kötődik. A közösségi médiában a homoszexuálisokat tették felelőssé a belgiumi majomhimlő terjedéséért.

A Genti Orvostudományi Egyetem urológia professzora, Piete Hoebeke hosszú bejegyzésben tette helyre a fétisfesztivál résztvevőit hibáztató kommentelőket: „Az emberek valahol azt olvassák, hogy »meleg«, meg »vírus« és máris azt feltételezik, hogy az anális szexnek köze van a vírus terjedéséhez. De ennek a feltételezésnek semmi köze nincs a tudományhoz, ez nem más, mint különféle előítéletek összehordása. Úgy látszik, most mi [melegek] vagyunk az új denevérek” – utalva a koronavírus-járvány vélt forrására. A flamand LMBTQ-szervezet, a Çavaria képviselője is felszólította a homoszexuális majomhimlősöket támadókat, hogy tartózkodjanak a meleg közösségek stigmatizálásától.

Titkos fegyverszállítmányt küldött Svédország Ukrajnába

Stockholm korábban már két alkalommal is támogatta Ukrajnát fegyverekkel, most pedig egy újabb adag fegyverszállítmányt küldött a háborúban álló országnak. Az erről szóló hírt utólag jelentette be a svéd kormány. A titkos szállítmány az országban feleslegessé vált hadifelszerelést tartalmazta, olyan eszközöket, amelyekre a hadseregnek már nem volt szüksége, ezért a kormány saját hatáskörén belül rendelkezhetett velük. Korábban az országgyűlés két alkalommal döntött az ukrán fegyveres erők támogatásáról. Ezek alapján tízezer páncéltörő rakétát, ötezer sisakot és ugyanennyi védelmi golyóálló öltözetet küldött az ország, valamint hadtápot, aknamentesítő felszerelést, és 550 millió svéd koronát. A most bejelentett támogatás titkosított, így további részleteket nem árultak el.

Törökország közzétette követeléseit a svéd NATO-csatlakozás kapcsán

Az ankarai kormány publikálta, milyen konkrét garanciákat vár Svédországtól annak érdekében, hogy jóváhagyja az ország NATO-tagfelvételi kérelmét. A követelési listán szerepel, hogy Svédország ne fogadjon be olyan terrorszervezeti tagokat, akik ellen Törökország harcol, mint a PYD-t, az észak-szíriai kurdbarát pártot, valamint a kurd PKK tagjait. Ezenkívül elvárják, hogy Svédország semmilyen formában se támogassa az említett közösségeket. Ankara szerint Stockholm 376 millió dollárral segíti az említett szervezeteket. Törökország követeli az ország elleni fegyverembargó megszüntetését, valamint konkrét biztonsági garanciákat is akar és azt, hogy Svédország álljon ki a terrorizmus elleni globális együttműködés mellett.

A svéd külügyminisztérium közölte, semmilyen terrorszervezetet nem támogat, ugyanakkor van regionális stratégiája a szíriai válság megoldására, beleértve a szíriai lakosság és a menekültek támogatását. Ennek költségvetése a minisztérium szerint 3,21 milliárd svéd korona, ami nagyjából megfelel a törökök által leírt 376 millió dollárnak. Hétfőn Recep Tyyip Erogan elnök is hasonló követeléseket fogalmazott meg, és élesen bírálta a svéd rendőrséget is: „terroristák sétálnak Stockholm utcáin és kiabálnak, a rendőrség pedig védelmük alá veszi őket”.

Finnország is kapott követeléseket korábban Törökországtól. Pekka Haavisto finn külügyminiszter vasárnap kijelentette, hogy az ország kész megadni Törökországnak a finnországi és svédországi NATO-csatlakozásához szükséges garanciákat. Még mindig nem világos, hogy pontosan milyen típusú engedményekről van szó. Haavisto szerint a különbség Svédország és Finnország között török szempontból az, hogy a svéd parlamentben kurd hátterű képviselők is vannak.

A magyar LMBTQ-politikát kéri számon Spanyolország

Gondolja át az LMBTQ-ellenes reformokat – ezt várja el Spanyolország Magyarországtól. Pascual Navarro uniós államtitkár hétfőn közölte: a spanyolok álláspontja szerint az Orbán Viktor vezette magyar kormánynak alaposan újra kellene gondolnia az LMBTQ-kérdést és más, európai politikát érintő, vitatott reformjait. Hozzátette: Spanyolország kifejezetten ragaszkodni fog az LMBTQ-jogok biztosításához, valamint a csoporthoz kapcsolódó kérdéskörök megvitatásához, mert az kiemelten fontos számukra és a magyar álláspont részükről nem elfogadható. Navarro úgy fogalmazott: itt az ideje, hogy Magyarország változtasson elképzelésein, mert szükség van a szolidaritására, főleg azután, hogy Európa is szolidáris volt vele szemben. Navarro szerint ebben és más témakörökben is fontos lenne a nyílt párbeszéd, hogy meg lehessen oldani a Magyarországgal kapcsolatos problémákat.

