Lapozó: Elhúzódhat a svéd NATO-csatlakozás

Brutálisan drágulnak a tanszerek Franciaországban

Az iskolai felszerelések – füzetek, tollak, egyéb eszközök – piacvezető gyártója, az Oxford előrejelzése szerint a következő néhány hónapban 20-25 százalékkal biztosan drágul majd a tanszerek ára Franciaországban és Európa más országaiban is. Bár az őszi iskolakezdés csak négy hónap múlva esedékes, a francia szülők már most beütemezik a szeptemberre szükséges eszközök megvásárlását. Vagy előre beszerzik – mai áron – a még kapható felszereléseket, vagy kifejezetten erre a célra csípnek le apró megtakarításokat a családi költségvetésből, hogy félretegyék a későbbi tanszerbevásárláshoz. A tanszerek árának növekedése is az orosz–ukrán háborúhoz köthető. Egyrészt az energiahordozók és a tanszerek komponenseinek a drágulása váltotta ki. Például a gyártók 180 százalékkal magasabb áron tudják csak előállítani a kartonlapokat (más most is), és 70 százalékkal többe kerül a papírgyártás is. Az eszközök drágulásának a másik oka pedig az, hogy számos franciaországi üzem kénytelen volt teljesen leállítani a termelést, mert már az újra feldolgozandó anyagokhoz sem jut hozzá. Ezért a családvédő szervezetek már most azt szorgalmazzák a francia kormánynál, hogy az állam az infláció mértéke szerint növelje majd meg az iskolakezdési támogatások összegét.

Forrás: Bfmtv.com