Macron és Scholz eredménynek nevezte, hogy nem mélyült tovább a háború

– Eredmény, de messze nem elég, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem mélyítette tovább az Ukrajna elleni támadással háborúvá szélesedett orosz–ukrán konfliktust a náci Németország felett aratott győzelem évfordulója alkalmából Moszkvában elmondott beszédével – mondta Olaf Scholz német kancellár és Emmanuel Macron francia államfő hétfőn Berlinben. A német kormányfő és a második ciklusának első külföldi útján Berlinbe látogató francia elnök a találkozójuk után tartott tájékoztatón egyaránt kiemelte, hogy az újabb „eszkaláció” elmaradása csekély eredmény, jóval többre, mielőbb fegyvernyugvásra és a kétoldalú tárgyalások folytatására van szükség a konfliktus rendezéséhez.

Olaf Scholz hangsúlyozta, hogy Vlagyimir Putyinnak ki kell vonnia az összes orosz katonát Ukrajnából. Hozzátette, hogy orosz „békediktátummal” nem lehet befejezni a háborút.

Emmanuel Macron aláhúzta: Ukrajna támogatása azt szolgálja, hogy az ország a „saját feltételeinek” megfelelő, szuverenitását és területi integritását biztosító megállapodással zárhassa le a konfliktust. Mindkét vezető szólt arról is, hogy Németországnak, Franciaországnak, illetve az Európai Uniónak a háború után is fontos szerepe lesz, méghozzá a leendő békemegállapodás betartását garantáló partnerekként, és Ukrajna újjáépítésének résztvevőjeként. A német kancellár a franciaországi elnökválasztással kapcsolatban örömtelinek nevezte, hogy továbbra is Emmanuel Macronnal dolgozhat együtt. Mint mondta, Oroszország Ukrajna elleni háborúja miatt a francia–német partnerség fontosabb, mint valaha. Hozzátette: fontos jelzésnek tarja, hogy Emmanuel Macron az újraválasztása után elsőként Berlinbe látogatott. Ez világosan megmutatja, hogy Franciaország és Németország túllépett a korábbi szakadékokon, és most már egyetértenek abban, hogy miként lehet megoldani a súlyos nemzetközi konfliktusokat – fejtette ki Olaf Scholz.