Nem nyűgözi le a lakosokat Draghi közvetítői szerepe

Míg olasz politikusok üdvözölték, hogy Mario Draghi közvetítői szerepet játszik az orosz–ukrán konfliktusban, az olasz kormányfő népszerűsége egyre csökken. Olaszország miniszterelnöke csütörtök délután tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – a háború kirobbanását követően ez volt a második telefonbeszélgetésük –, és kilátásba helyezte azt is, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is felveszi a kapcsolatot.

Matteo Renzi baloldali politikus, az Olaszország él (Italia Viva) nevű párt elnöke szerint Draghi magára vállalta az Európai Unió és a NATO különleges küldöttjének szerepét azzal, hogy közvetít a konfliktusban álló felek közt. – Ez lenne a diplomácia feladata, kapcsolatot tartani az orosz és az ukrán vezetés között – hangsúlyozta. Minden erőfeszítése ellenére ugyanakkor Draghi népszerűsége folyamatosan apad. 2021-es megválasztásakor még 63,9 százalékos támogatottságot tudhatott magának, ám a legfrissebb közvélemény-kutatások alapján azonban az olaszoknak már csak 51,9 százaléka bízik benne, a lakosság másik fele pedig fenntartásokkal fogadja a döntéseit.

Az állampolgárok elfordulásának egyértelmű okai az Ukrajnának küldött fegyverszállítmányok, a rezsiköltségek megemelkedése és a vágtató infláció Olaszországban.

Mario Draghi és Vlagyimir Putyin legutóbbi beszélgetésének középpontjában a világot fenyegető élelmiszerválság állt, amelyet jelentősen súlyosbított az ukrán–orosz konfliktus kirobbanása. Draghi a Fekete-tenger kikötőiben felhalmozódott hatalmas ukrán gabonakészletek felszabadításához kért segítséget az orosz féltől. – Gigantikus méretű humanitárius katasztrófát jelentene, ha nem sikerülne elindítani az ukrajnai kikötőkben álló gabona- és élelmiszer-szállítmányokat – hangsúlyozta az olasz kormányfő sajtótájékoztatóján. Draghi arról is beszámolt, hogy a tárgyalásuk során az orosz elnök elmondta: egyetért azzal, hogy az exportkészletek elhagyják a kikötőket, és Oroszország is exportálna búzát, amennyiben a Moszkva ellen életbe léptetett szankciókat eltörölnék. A beszélgetés során Putyin állítólag ígéretet tett Olaszország gázellátásának biztosítására is.

Borítókép: Mario Draghi olasz miniszterelnök (balra) a szenátus római üléstermében 2022. május 19-én. (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Riccardo Antimiani)